Tom Hiddleston est prêt à jouer Loki pour le restant de ses jours

Le comédien Tom Hiddleston, star de la série « Loki », a affirmé qu'il serait prêt à jouer le Dieu du mensonge pour le restant de ses jours s'il le pouvait. Tant que Marvel Studios aura besoin de lui, il répondra présent !

Loki : une série indispensable pour la suite du MCU

Ce mercredi 14 juillet dernier, Disney+ et Marvel Studios ont dévoilé le grand final de la série Loki. L'occasion pour Michael Waldron de conclure un show déjà très apprécié des fans. Un dénouement impressionnant, qui laisse présager de grandes choses pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Tom Hiddleston incarne Loki depuis le premier Thor en 2011. Après dix ans de bons et loyaux services l'acteur prend toujours autant de plaisir à camper ce personnage ambigu et complexe. Après avoir été introduit dans le film de Kenneth Branagh, Loki est ensuite revenu dans les deux autres films Thor, dans Avengers, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Un parcours intéressant qui l'a amené à cette série Disney+, dorénavant très appréciée des fans.

Tom Hiddleston veut incarner Loki jusqu'à la fin de ses jours

Au cours d'une session de questions-réponses sur Tumblr, Tom Hiddleston est revenu sur son rôle de Loki. Il a alors affirmé qu'il serait prêt à jouer ce personnage jusqu'à la fin de ses jours, s'il en a la possibilité :

Oui, absolument. J'ai tellement de chance de pouvoir jouer Loki aussi longtemps. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est un personnage tellement intéressant, qui existe dans la conscience humaine depuis si longtemps. Et il a tellement différents aspects, tellement de caractéristiques complexes, que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le joue, je découvre quelque chose de nouveau, ou nous pouvons le faire évoluer ou l'emmener dans une voie que nous n'avons jamais empruntée auparavant.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Tom Hiddleston a poursuivi en disant que Loki "existe depuis un certain temps maintenant" et est très probablement "là depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. En attendant, je vais juste tenir le coup aussi longtemps que les gens voudront bien de moi". Le grand final de la série a également présenté un tout nouveau personnage qui jouera un rôle central dans la phase 4 du MCU : Kang le conquérant. Incarné par Jonathan Majors, cet antagoniste très célèbre auprès des lecteurs de comics devrait logiquement être le méchant principal de cette nouvelle phase, et est déjà confirmé au casting de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Quant à Tom Hiddleston, il a encore de belles années devant lui dans la peau de Loki. En effet, le comédien prêtera sa voix au personnage dans la série What if... ?, on le verra dans le film Doctor Strange et le Multivers de la Folie et dans la saison 2 de Loki. Pour autant, logiquement, il ne devrait pas apparaître dans Thor : Love and Thunder.