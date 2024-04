8 ans après, Tom Hiddleston va reprendre un de ses meilleurs rôles

Parmi les performances remarquées de Tom Hiddleston se trouve celle qu’il a livrée dans le rôle de Jonathan Pine, le personnage principal de "The Night Manager". Et l’acteur va retrouver l’ancien soldat.

The Night Manager, l’un des rôles phares de Tom Hiddleston

John Le Carré fait partie des écrivains britanniques dont les œuvres ont été le plus souvent adaptées au cinéma ou à la télévision. L’un des romans de l’auteur, Le Directeur de nuit, a notamment eu droit à sa série en 2016. Créée par David Farr et réalisée par Susanne Bier, The Night Manager s’intéresse à un ancien soldat qui devient agent pour les services secrets afin de faire arrêter un marchand d’armes après que celui-ci a tué une femme.

The Night Manager fait partie d’un des titres les plus plébiscités de la filmographie de Tom Hiddleston, choisi pour incarner le personnage principal de la série. Sa performance en tant que Jonathan Pine a valu à l’acteur d’être régulièrement cité pour reprendre le rôle de James Bond. Depuis la diffusion du dernier épisode de la série sur la BBC, les fans réclamaient son retour dans une suite du show créé par Daniel Farr. Et, s’ils ont dû attendre longtemps pour cela, ils ont enfin la nouvelle qu’ils espéraient.

La BBC lance enfin une saison 2

Huit ans après la première saison de The Night Manager, un deuxième chapitre est officiellement en préparation ! Cela avait déjà été évoqué en 2023, mais aujourd'hui Deadline annonce le début du tournage pour cette année. Le média nous apprend que la BBC a trouvé un partenariat avec Amazon pour développer la suite de la série.

David Farr sera toujours derrière la suite de The Night Manager. Tom Hiddleston reviendra aussi dans le rôle de Jonathan Pine. En revanche, on ne sait pas encore si Hugh Laurie retrouvera celui de Richard Roper. De son côté, Susanne Bier laissera le fauteuil de réalisatrice à Georgi Banks-Davies. Celle qui a notamment travaillé sur I Hate Suzie réalisera les six épisodes qui composeront la saison 2 de la série.

Il y aura aussi une saison 3

Les fans de The Night Manager pourront donc se montrer satisfaits du retour de la série. Et ce n’est pas tout, puisque la BBC et Amazon ont décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Ils ont ainsi commandé une troisième saison du show en même temps que la deuxième ! On ne sait pas encore si ce troisième chapitre sera lui aussi composé de six épisodes.

La saison 2 de The Night Manager entrera en tournage cette année. Elle reprendra huit ans après les événements du dernier épisode en date de la série. Son intrigue ira donc au-delà de celle du livre de John Le Carré sur lequel est basé le show. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ces nouveaux épisodes.