Tomb Raider : une de ces deux actrices pourrait être la nouvelle Lara Croft

La nouvelle série "Tomb Raider" écrite par Phoebe Waller-Bridge continue d’avancer en coulisses. Une liste d’actrices a été dressée pour le rôle principal, et deux candidates s’en dégagent.

Une série Tomb Raider en live action se prépare

Le 10 octobre dernier, Netflix a mis en ligne sa nouvelle série d’animation Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. De son côté, Amazon MGM Studios prépare sa propre série sur l’aventurière issue de la célèbre franchise de jeux vidéo. Mais cette fois, celle-ci sera en live action, et sera donc disponible sur Prime Video. Comme expliqué en janvier 2023, Phoebe Waller-Bridge a été choisie pour écrire la nouvelle série Tomb Raider. Elle en sera également l’une des productrices exécutives. L’information a été confirmée par Amazon MGM Studios en mai dernier. Et le projet continue d’avancer en coulisses.

Deux actrices favorites pour le rôle

Selon les informations de Deadline, les décideurs d'Amazon MGM Studios ont dressé une liste d'actrices qu’ils aimeraient potentiellement voir incarner Lara Croft. Sophie Turner et Lucy Boynton font partie de cette liste. Et, toujours selon le média, les deux actrices vont faire un test d’écran pour le rôle. Deadline affirme également qu’Emma Corrin et Mackenzie Davis font aussi partie de la liste dressée par Amazon MGM Studios. Toutefois, aucun test d’écran n’est prévu pour elles à l’heure actuelle. Les deux favorites pour le rôle semblent donc bel et bien être Sophie Turner et Lucy Boynton.

Pour rappel, la première s'est fait connaître en interprétant Sansa Stark dans Game of Thrones (2011-2019). La seconde a tourné dans plusieurs films indépendants, comme Sing Street (2016) avant de jouer dans Bohemian Rhapsody (2018).

Amazon MGM Studios veut créer un univers étendu autour de l’aventurière

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la nouvelle série Tomb Raider. En revanche, on sait déjà qu’Amazon MGM Studios a une vision ambitieuse pour le personnage de Lara Croft. Comme expliqué en mai dernier, le studio voudrait développer un vaste univers autour du personnage. Celui-ci comptera donc la série en live action, mais aussi des films.

On ne sait pas encore si l’actrice qui incarnera Lara Croft dans ces futurs films sera la même que celle choisie pour la série actuellement en préparation. En tout cas, Alicia Vikander ne devrait pas rejouer l’héroïne. Alors qu’elle devait reprendre son rôle dans la suite du film Tomb Raider, ce projet est finalement tombé à l’eau. L’univers étendu développé par Amazon MGM Studios a pris sa place.