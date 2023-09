Tomb Raider : Netflix dévoile le premier teaser de sa série

Netflix a mis en ligne un premier teaser de "Tomb Raider La légende de Lara Croft", une série d'animation consacrée à la célèbre héroïne de jeux vidéo.

Lara Croft : des jeux, aux films, à la série

Lara Croft est une des héroïnes de jeu vidéo les plus célèbres. Avec un premier jeu Tomb Raider sorti en 1996, la franchise n'a fait que grandir au fil des ans, avec notamment un excellent reboot de la saga proposé en 2013 et donnant lieu à deux suites : Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018).

Logiquement, le cinéma s'est intéressé à cette archéologue qui s'aventure dans de vieux tombeaux avec toujours un flingue à la main. Angelina Jolie a ainsi incarné Lara Croft pour deux films, avant qu'Alicia Vikander ne prenne la relève dans l'adaptation du reboot de la franchise.

Tomb Raider : La légende de Lara Croft ©Netflix

Netflix a décidé à son tour de s'emparer de cet univers avec cette fois une série animé Tomb Raider dans laquelle Hayley Atwell (Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1) prêtera sa voix pour la version originale.

Tomb Raider en série d'animation

La plateforme de streaming a dévoilé des images de ses prochaines séries d'animation, parmi lesquelles on retrouve donc Tomb Raider. Un premier teaser court (vidéo en une d'article) qui permet surtout de se faire une idée du style visuel et de l'aspect de Lara Croft. Cette dernière devrait se rapprocher des dernières œuvres qui lui ont été consacrées. À savoir une Lara assez jeune, mais déjà capable de manier à la perfection son arc.

La série, titrée Tomb Raider : La légende de Lara Croft, est en cours de développement. Il n'y a donc pour le moment que très peu d'informations sur l'histoire. Et Netflix n'a pas encore communiqué de date de sortie précise, indiquant uniquement une sortie pour 2024.