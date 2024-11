Tomb Raider : on connait la future interprète de Lara Croft

Depuis quelques jours, deux actrices étaient favorites pour décrocher le rôle-titre de la future série en live action "Tomb Raider". Désormais, on connait le nom de celle qui succédera à Alicia Vikander.

Amazon prépare une série Tomb Raider

Héroïne d’une franchise de jeux vidéos culte, Lara Croft est déjà apparue à l’écran sous les traits d’Angelina Jolie et Alicia Vikander dans trois films. Et la célèbre aventurière va revenir dans une nouvelle adaptation de ses aventures en live action. Cette fois, il s’agira d’une série, développé par Amazon MGM Studios et sobrement intitulée Tomb Raider.

Le projet, annoncé en janvier 2023 et officialisé en mai dernier, est entre les mains de Phoebe Waller-Bridge. Celle qui a accédé à une grande notoriété grâce à Fleabag a été chargée d’écrire la série. Et une étape importante vient d’être franchie pour Tomb Raider. Car on connait désormais le nom de l’actrice qui jouera le personnage créé par Toby Gard dans cette nouvelle adaptation.

Sophie Turner sera la nouvelle Lara Croft !

Il y a quelques jours, nous vous avions rapporté que deux actrices étaient favorites pour décrocher le rôle principal de Tomb Raider : Sophie Turner et Lucy Boynton. Or, Amazon a désormais pris sa décision. Car Variety annonce que Sophie Turner a été choisie pour jouer la célèbre aventurière.

L’accord entre l’actrice et le studio n’a pas encore été officiellement conclu. Mais le média assure que cela sera bientôt le cas. Sauf très grosse surprise, celle qui a été révélée par son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones va donc incarner un personnage iconique de la culture populaire.

Sophie Turner (Sansa) - Game of Thrones © HBO

Une intrigue qui reste pour le moment secrète

Si Variety vient donc de partager une information majeure sur la future série Tomb Raider, très peu de détails sur le projet ont filtré jusqu’à présent. On ne sait pas quelle histoire nous proposera Phoebe Waller-Bridge avec cette nouvelle adaptation. Outre Sophie Turner, aucun membre du casting n’a été annoncé. Amazon n’a également donné aucune information sur le ou les cinéastes qui dirigeront la série.

Enfin, aucune indication sur la date de sortie de Tomb Raider n’a été donnée. Mais il est très probable qu’on ne puisse pas découvrir la série avant 2026. Maintenant que la principale actrice du show a été choisi, on peut toutefois penser que d’autres acteurs devraient rapidement la rejoindre.