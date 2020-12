Toujours là pour toi : un teaser pour la série Netflix avec Katherine Heigl et Sarah Chalke

"Toujours là pour toi", nouvelle série Netflix, met en scène l'amitié de deux femmes sur trois décennies. La première saison sera disponible le 3 février 2021.

Heigl/Chalke : les enfants de la télé

Il est en effet difficile de ne pas associer les deux actrices à nos écrans de télévision. Katherine Heigl sera à jamais le Dr. Izzie Stevens dans Grey's Anatomy de Shonda Rhimes, un rôle qu'elle a tenu dans 120 épisodes. On a également pu la voir dans State of Affairs, Doubt, ou Suits : Avocats sur mesure.

Sarah Chalke quant à elle, est aussi indissociable de son rôle d'Elliot Reid dans Scrubs qu'elle a tenu pendant 173 épisodes ! Elle est également apparue dans d'autres shows comme Friends from college et on a même cru pendant un temps que c'était elle, la mère mystérieuse de How I Met Your Mother.

Scrubs ©ABC

Aujourd'hui, les deux actrices se retrouvent dans une nouvelle série, Toujours là pour toi, dans laquelle elles partagent l'affiche.

Toujours là pour toi : une histoire d'amitié

Toujours là pour toi est une série créée par Maggie Friedman. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom de Kristin Hannah sorti en 2013. On y suit la relation d'amitié sur trois décennies entre Kate Mularkey (Sarah Chalke) et Tully Hard (Katherine Heigl).

Toujours là pour toi ©Netflix

Elles se rencontrent alors qu'elles ont 14 ans. A l'époque, Kate est une ado timide et discrète alors que Tully est un vrai aimant à attention. Un drame va pourtant sceller leur amitié à jamais malgré leurs différences.

Devenues adultes, leurs vies continuent à être aussi différentes que leur adolescence. Kate est une mère au foyer mariée et menant un quotidien tranquille. Tully, elle, est une animatrice de talk show riche et célèbre. Le lien fort qui les unit va être remis en question alors que l'ex mari de Kate (Ben Lawson) va commencer à travailler pour sa meilleure amie.

La série parle de l'amitié qui traverse les âges et de la difficulté parfois à la faire survivre face aux épreuves de la vie.

La première saison de 10 épisodes de Toujours là pour toi sera disponible dès le 3 février 2021 sur Netflix.