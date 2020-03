Toy Boy : c'est quoi cette série espagnole qui cartonne sur Netflix ?

Après "La Casa de Papel" et "Elite", une nouvelle série espagnole a débarqué le mois dernier sur Netflix. Il s'agit de "Toy Boy", l'histoire d'un stripteaser de Marbella condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis.

Si vous avez un abonnement Netflix, vous avez sûrement vu, tenté ou simplement hésité à voir Toy Boy, la série sulfureuse espagnole sur fond de thriller créée par César Benítez. Il s'agit d'un mélange plus ou moins réussi de Magic Mike et de la série Murder avec des allures de novela sud-américaine !

Produite par Antena 3, la série est sortie en Espagne en septembre 2019. La productrice exécutive de Toy Boy n'est autre que Sonia Martínez qui est aussi productrice de La Casa de Papel ! Mais ce n'est pas le seul point commun avec La Casa de Papel puisque l'un des rôles féminins principaux est assuré par María Pedraza, aka Alison Parker dans La Casa de Papel. Dans Toy Boy elle interprète Triana Marín, la jeune avocate pro bono du héros.

Hugo Beltrán un stripper innocent

L'intrigue de Toy Boy se déroule donc à Marbella, sur la Costa del Sol espagnole. On y suit Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), un stripteaser qui est remis en liberté conditionnelle après avoir passé sept années derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Sept ans auparavant, Hugo avait tout pour lui, un super boulot qui rapportait, une bande de super potes strippers "Les Toy Boys", le succès et les femmes, plus particulièrement sa maîtresse Macarena Medina (Cristina Castaño).

Tout va pourtant basculer le jour où il est arrêté pour le meurtre du mari de cette dernière. Aujourd'hui, aidée de son avocate et de ses amis stripteasers, Hugo veut laver son nom et prouver son innocence.

Un thriller aux allures de télénovela

Avec ses treize épisodes d'un peu plus d'une heure chacun, Toy Boy joue souvent la carte du sexy un peu facile à la manière d'un clip musical. Quant au scénario aux multiples rebondissements (attendus), il est digne d'une télénovela : sexe, trafic de drogue, vols, meurtres, flics ripoux... Enfin, côté chorégraphies, on reste très loin de celles de Channing Tatum !

Cependant le show espagnol a su trouver un large public et a été sérieusement plébiscité, probablement grâce à l'acteur principal qui porte la série. Pourtant il s'agit ici du premier rôle de Jesús Mosquera, découvert il y a peu dans une salle de musculation de Malaga !

Une deuxième saison devrait voir le jour et débarquer l'an prochain sur Netflix, d'autant plus que Toy Boy se termine sur un cliffhanger...

Retrouvez l'intégralité de la première saison de Toy Boy sur Netflix.