Toy Story 4 : découvrez la bande-annonce de la série Disney+ consacrée à Fourchette

Personnage central de Toy Story 4, Fourchette reviendra bientôt dans une série sur Disney+, la plateforme de streaming de Disney qui sera disponible en France dès le 24 mars 2020. Intitulée "Fourchette se pose des questions" ce programme destiné au jeune public se dévoile à travers une première bande-annonce à découvrir ci-dessus. Et la fourchette est plutôt en très bonne compagnie.

Le personnage de Fourchette (ou Forky en VO) était l'un des gros points positifs de Toy Story 4 sorti en juin 2019. Fabriqué grâce à des déchets par la petite Bonnie, il s'agit du premier jouet à se questionner sur sa condition, et à ainsi apporter une toute nouvelle dimension philosophique à la saga.

Fourchette se pose des questions existentielles sur Disney+

Grâce à Disney+, sa plateforme de streaming qui arrivera en France le 24 mars 2020, Disney peut décliner ses licences les plus célèbres à travers de multiples formats. Et Toy Story n'y échappe pas.

En effet, en plus du court-métrage préquel qui reviendra sur les aventures qu'a vécues La Bergère avant Toy Story 4, nous aurons le bonheur de retrouver notre cher Fourchette dans une série intitulée "Fourchette se pose des questions". Chaque épisode sera consacré à une question existentielle, à laquelle ce petit philosophe en herbe répondra comme "C'est quoi le temps ?", "C'est quoi l'art ?" ou "C'est quoi un copain?" mais aussi des interrogations plus terre à terre comme "C'est quoi le fromage ?" ou "C'est quoi un ordinateur ?"

Ce programme, qui se déroulera en présence d'autres jouets bien connus des fans de la saga comme Rex, Bayonne, ou encore Bouton d'or, est une bonne porte d'entrée vers la philosophie et la science pour les plus jeunes. Comme nous pouvons le remarquer dans la bande-annonce, les sujets seront abordés avec pédagogie et humour à travers le caractère naïf de Fourchette, que nous retrouverons avec grand plaisir.

Au total ce sont dix questions, donc dix épisodes, qui constituent la première saison de "Fourchette se pose des questions". Ils seront disponibles le 24 mars 2020 en France. Découvrez ici tous les contenus attendus sur Disney+ à son lancement.