Très bonne nouvelle pour l’une des meilleures séries de ce début d’année

Après avoir beaucoup fait parler d’elle à la sortie de ses premiers épisodes, "Paradise" a été renouvelée pour un second chapitre. Et une excellente nouvelle sur la suite de la série vient d’être annoncée.

Après avoir été renouvelée…

Lancée en janvier dernier, Paradise centre son intrigue au sein d’une communauté d’habitants très riches. Un jour, la tranquillité de cette communauté vole en éclats lorsque l’un de ses membres est assassiné. Une enquête débute bientôt pour comprendre le mystère entourant cet acte. Mais elle va se révéler pleine de surprises.

Pour beaucoup, la série créée par Dan Fogelman est l’une des meilleures de ce début d’année. Sur Allociné, les journalistes et les spectateurs lui accordent par exemple respectivement 3,9 et 4 étoiles sur 5. Les retours dithyrambiques sur Paradise se sont aussi multipliés sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluant la qualité de son scénario.

… Paradise débute le tournage de ses nouveaux épisodes

C’est donc sans surprise que Paradise a été renouvelée pour une deuxième saison en février. Quelques semaines après cela, nous apprenons une autre nouvelle qui plaira aux fans du show. Ainsi, nous savons désormais que la deuxième saison de la série vient de débuter son tournage. Dan Fogelman lui-même a annoncé la nouvelle sur son compte instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dan Fogelman (@danfogman)

La photo partagée par Dan Fogelman nous montre un clap. Or, celui-ci nous apprend que John Requa et Glenn Ficarra s’occupent de la réalisation du premier épisode de la saison 2 de Paradise. Cela est une autre bonne nouvelle. Car les deux hommes ont déjà travaillé sur le premier chapitre. Ils ont mis en boîte quatre épisodes en tout, incluant le premier, le dernier et le septième, qui a fait forte impression auprès du public.

Une diffusion un an après le lancement de la série ?

Pour le moment, les nouveaux épisodes de Paradise n’ont pas encore de date de sortie. Mais on peut penser que leur diffusion commencera un an après celle de la première saison. C’est-à-dire en début d’année 2026.

Concernant le casting de cette saison 2, il n’a pas encore été officiellement confirmé. Mais Sterling K. Brown, alias Xavier, sera très certainement de retour. Cela devrait aussi être le cas de Sarah Shahi, Julianne Nicholson, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Charlie Evans, Aliyah Mastin et Percy Daggs IV, les interprètes respectifs de Gabriela, Sinatra, Jane, Robinson, Jeremy, Presley et James.