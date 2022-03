True Detective : la série aura bien une saison 4

"True Detective" pourrait revenir sur nos écrans avec une saison 4 qui serait en préparation chez HBO. La troisième saison de la série avait été diffusée en 2019.

Les hauts et les bas de True Detective

Dès sa première saison proposée par HBO en 2014, True Detective est devenue une référence dans le monde de la série. Porté alors par Matthew McConaughey et Woody Harrelson, avec Nic Pizzolatto à l'écriture et Cary Fukunaga à la réalisation, le show a marqué les esprits. Il faut dire que la prestation hallucinée de McConaughey y était pour beaucoup dans cette intrigue policière qui se déroule en Louisiane à deux périodes distinctes : en 1995 et 2012.

True Detective ©HBO

Devant ce gros succès, HBO a logiquement commandé une seconde saison - faisant ainsi de la série une anthologie (chaque saison raconte une histoire différente avec des nouveaux personnages). Malheureusement, celle-ci, en dépit d'un très beau casting (notamment Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn) n'a pas eu le même effet. Très différente de l'ambiance de sa prédecesseure, cette saison 2 a été rejetée par le public et une majorité des critiques. Pourtant, la proposition était, d'après nous, bien de qualité.

On pensait alors que s'en était (déjà) terminé de True Detective. Mais la renaissance a eu lieu en 2019 avec cette troisième saison emmenée par Mahershala Ali, Stephen Dorff et Carmen Ejogo. À nouveau True Detective a reçu de nombreuses éloges. Seulement HBO n'a pas voulu se hâter pour proposer une saison 4 qui devrait malgré tout arriver prochainement.

Une saison 4 trois ans après ?

D'après les sources de Variety, de nouveaux épisodes de True Detective seraient bien en développement. Pour l'instant, cette quatrième saison serait titré True Detective: Night Country. L'histoire devrait alors se dérouler en Arctique pendant la nuit polaire, période de l'année où il y fait nuit quasiment toute la journée. Christopher Nolan avait déjà utilisé un tel décor pour Insomnia (2002), mais à la période inverse, lors du jour polaire.

Du côté du casting, rien n'a encore été révélé si ce n'est que cette saison pourrait être menée par deux personnages féminins. Enfin, Issa López serait en charge de l'écriture de la saison et de la réalisation du pilote, tandis que le nom de Barry Jenkins est évoqué pour un rôle de producteur. Aucune date de diffusion n'est encore annoncée pour la saison 4 de True Detective.