True Detective : un premier court teaser pour la saison 4 avec Jodie Foster

Dans la saison 4 de "True Detective" Jodie Foster et Kali Reis vont enquêter en Alaska. Un décor glacial qui se dévoile dans un premier teaser proposé par HBO.

True Detective, quatre saisons en dix ans

Voilà près de dix ans que la première saison de True Detective a été diffusée par HBO (en 2014). Rapidement, le show s'est imposé comme une des meilleures œuvres de la chaîne et de la télévision en général. Les prestations de Matthew McConaughey et Woody Harrelson marquant notamment grandement les esprits. Le duo jouait alors deux détective qui enquêtent sur un assassinat dans les années 1990 en Louisiane. Une enquête qui s'étalera sur plusieurs années jusqu'en 2012.

True Detective ©HBO

Après le succès de cette saison 1, HBO en commanda une seconde (diffusée en 2015), faisant alors de True Detective une série anthologique, avec à chaque saison de nouveaux protagonistes réunis autour d'une autre enquête. Colin Farrell, Rachel McAdams ou encore Vince Vaughn ont ainsi porté la saison 2. Mais les nombreuses critiques à son égard ont poussé HBO à ralentir le rythme. Ce n'est qu'en 2019 que le show est revenu avec Mahershala Ali et Stephen Dorff en tête d'affiche. Quatre ans plus tard, une saison 4 va enfin voir le jour.

Jodie Foster et Kali Reis prennent la relève

Titrée désormais True Detective : Night Country, la saison 4 va nous emmener dans un tout autre lieu. C'est en effet en Alaska que se déroulera l'intrigue portée par Jodie Foster et Kali Reis. Les deux femmes seront les détectives chargées d'enquêter sur la disparition de huit hommes. Comme toujours avec le show, il leur faudra faire face à leurs problèmes personnels et affronter leurs propres ténèbres. On peut les découvrir dans un premier court teaser dévoilé par HBO ci-dessous :

Rappelons que cette saison de True Detective n'a pas été dirigée par Nic Pizzolatto (à l'origine de la série) mais écrire et réalisée par Issá Lopez. Il n'y a pas encore de date de diffusion.