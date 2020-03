Trust Me - Paranoïa : c'est quoi ce thriller psychologique sur Warner TV ?

Warner TV proposera le 24 mars "Trust Me : Paranoïa", seconde saison de la série anthologique. Dedans, l'unique survivant d'une attaque verra les patients autour de lui décéder mystérieusement.

Trust Me - Paranoïa, thriller psychologique haletant et oppressant au format 4x60 minutes devrait satisfaire les amateurs du genre. Il s'agit de la deuxième saison de la série anthologique, la première mettant en scène l'histoire d'une infirmière qui usurpe l'identité de sa meilleure amie et se fait passer pour un médecin dans un hôpital d'Edinbourg.

Voici le pitch de ce second volet : le capitaine Jamie McCain, unique survivant d'une attaque surprise survenue durant son déploiement en Syrie, se rétablit doucement d'une blessure à la colonne vertébrale. Incapable de marcher, le jeune homme séjourne donc à l'hôpital. Problème, des patients de son unité de soin commencent à décéder mystérieusement. Jamie va tenter de découvrir la vérité, chamboulant le quotidien de l'équipe médicale. Tous s'enfoncent alors peu à peu dans une atmosphère des plus cauchemardesques. Y a-t-il un tueur en liberté ou l'esprit du capitaine lui joue-t-il de mauvais tours ?

Le retour du héros

Peut-on se fier à Jamie ? Un dilemme intéressant qui risque de plonger le spectateur dans la tourmente. D'autant que l'acteur qui campe le héros de Paranoïa est bien connu des amateurs de séries. Il s'agit du talentueux Alfred Enoch, vu notamment dans Harry Potter, et surtout Murder !

Le comédien interprète ici un homme d'action peu loquace atteint d'un sérieux syndrome de stress post-traumatique. Autour de lui gravitent quatre personnages d'importance, tous praticiens. Le Docteur Archie Watson (John Hannah), chef de clinique manipulateur et séducteur sous couvert d'une inébranlable affabilité. A ses côtés, Debbie Dorrell (Ashley Jensen), kiné à la fois caustique et fragile depuis bien trop longtemps amoureuse de son supérieur. Richard Rankin (Outlander) campe le Docteur Kiernan, neurologue professionnel à l'ambition dévorante doté d'un côté sombre. Ultra-protecteur avec sa fiancée et consœur Zoe Wade, il semble prêt à tout pour la protéger. Cette dernière, jouée par Katie Clarkson-Hill, souffre du syndrome de l'imposteur malgré son intelligence. Pourtant douée dans son métier et aimée par Kiernan, la jeune femme n'est tout bonnement pas heureuse, sans parvenir à comprendre pourquoi...

Ferez-vous toujours confiance aux médecins après Trust Me - Paranoïa ? Plongez dans la série à partir du 24 mars sur Warner TV pour le découvrir !