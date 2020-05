Umbrella Academy : découvrez les posters de la saison 2

Netflix vient de dévoiler de nouveaux posters des principaux protagonistes de la saison 2 d’"Umbrella Academy". On pourra retrouver les héros de l’une des séries les plus populaires de 2019 sur le service de streaming dans quelques semaines.

Après avoir mis en ligne il y a quelques jours une vidéo teaser annonçant la date de sortie de la deuxième saison, Netflix continue la promotion de la suite d’Umbrella Academy. Le géant du streaming vient de dévoiler sept posters mettant en scène la plupart des personnages principaux de la saison 2 de la série.

Basée sur la série de comics de Gerard Way, Umbrella Academy suit les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super pouvoirs. Après avoir été adoptés par un industriel milliardaire du nom de Sir Reginald Hargreeves, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, la famille se désagrège lorsque les enfants deviennent adolescents.

Les six membres encore en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à la mort de leur père, et sont contraints de travailler ensemble pour stopper la menace d’apocalypse qui pèse sur le monde. Mais leurs personnalités et pouvoirs différents vont se révéler être encore un frein dans leur entente.

Les personnages principaux de la série sont incarnés par Ellen Page, Tom Hopper, alias Dickon Tarly dans Game of Thrones, Robert Sheehan, vu dans Misfits ou encore Emmy Raver-Lampman, apparue dans Jane the Virgin.

L’ordre des posters de la saison 2 d’Umbrella Academy dévoile-t-il une partie de l’intrigue ?

Depuis la diffusion de la première saison, cela fait maintenant plus d’un an que les fans attendent de découvrir la suite d’une des séries les mieux reçues de la plateforme l’année dernière. Peu d’éléments sur l’intrigue de la nouvelle saison ont été dévoilés jusqu’à présent. Même la vidéo teaser mise en ligne il y a quelques jours pour l’annonce de la date de la deuxième saison ne dévoilait rien de l’intrigue à venir.

Dans les nouveaux posters, on retrouve certains des personnages principaux du show tenant chacun un parapluie qui cache leur visage. Au premier regard, ils ne révèlent donc rien de l’intrigue de la deuxième saison non plus.





Mais l’ordre dans lequel ils ont été mis en ligne pourrait indiquer une idée de l’histoire à venir. Dans Umbrella Academy, les frères et sœurs Hargreeves ont tous un numéro. Mais les affiches des personnages ont été présentées dans le mauvais ordre sur les réseaux sociaux officiels de la série. Cet ordre pourrait donc symboliser le fait que les Hargreeves se sont perdus dans le temps à la suite des événements de la première saison.

On peut aussi noter le sang sur le visage de Numéro Cinq, joué par Aidan Gallagher, qui est le seul de la fratrie à en avoir. Aucun de ses frères et sœurs ne sourit de la même façon que lui non plus. Le personnage pourrait donc cacher quelque chose. Toutes ces questions trouveront sans doute leur réponse lorsque la deuxième saison sera dévoilée.

Pour découvrir la suite d’Umbrella Academy, il faudra attendre le 31 juillet prochain.