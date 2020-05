Umbrella Academy saison 2 : Netflix balance le teaser et la date de diffusion

Netflix vient de dévoiler un teaser pour annoncer la saison 2 d’"Umbrella Academy". S’il ne révèle rien de l’intrigue de ces nouveaux épisodes, on y retrouve les principaux membres du casting de la série, et la date de sortie de cette suite.

Dans un précédent article, nous vous rapportions que, contrairement à la plupart des films et séries contraint de mettre un terme à leur production lorsque la pandémie de coronavirus s’est étendue, l’optimisme était de mise chez Netflix pour le développement d’Umbrella Academy. La saison 2 de la série était en post-production à ce moment, et les équipes techniques ont donc pu continuer à travailler malgré la crise. Aujourd’hui, un teaser vient d’annoncer que la suite du show sera effectivement disponible dans quelques semaines.

Basée sur la série de comics de Gerard Way, Umbrella Academy suit les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super pouvoirs. Après avoir été adoptés par un industriel milliardaire du nom de Sir Reginald Hargreeves, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, la famille se désagrège lorsque les enfants deviennent adolescents. Les six membres encore en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à la mort de leur père, et sont contraints de travailler ensemble pour stopper la menace d’apocalypse qui pèse sur le monde. Mais leurs personnalités et pouvoirs différents vont se révéler être encore un frein dans leur entente.

Umbrella Academy saison 2 arrive bientôt

Au niveau de la distribution, la série rassemble notamment Ellen Page, Tom Hopper, aka Dickon Tarly dans Game of Thrones, Robert Sheehan, vu dans Misfits ou encore Emmy Raver-Lampman, apparue dans Jane the Virgin. Les acteurs se sont réunis à distance dans une vidéo pour révéler la date de sortie de la deuxième saison.

Netflix a ainsi dévoilé un teaser sous la forme d’une vidéo dans laquelle les principaux membres du casting dansent chacun leur tour devant leur écran. On ne découvre donc rien de l’intrigue de cette suite, puisqu’on ne voit aucune image de la saison. Mais, à la fin de l’extrait, Justin H. Min, l’interprète Ben Hargreeves, tient une pancarte sur laquelle est écrite la date de sortie de la deuxième saison.

On pourra donc découvrir la saison 2 d’Umbrella Academy le 31 juillet sur Netflix. Une bande-annonce digne de ce nom devrait arriver d'ici là.