Umbrella Academy : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2 - CinéSéries

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de la deuxième saison d’"Umbrella Academy", très attendue par les fans depuis la diffusion de la première saison, en février 2019. La saison 2 de la série débarquera le 31 juillet prochain sur la plateforme.

L’histoire d’Umbrella Academy

Umbrella Academy est basée sur la série de comics de Gerard Way et Gabriel Bà. Elle raconte les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super-pouvoirs. Après avoir été adoptés par un industriel milliardaire, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, ils s’éloignent lorsqu’ils deviennent adolescents. Mais les frères et sœurs, désormais trentenaires, se retrouvent à la mort de leur père et sont forcés de collaborer pour empêcher l’apocalypse qui menace le monde. Mais ils vont d’abord devoir apprendre à travailler ensemble, alors que leurs personnalités et pouvoirs différents apparaissent être un frein à leur entente.

La série a été créée par Steve Blackman. Pour ce qui est du casting d’Umbrella Academy, les frères et sœurs Hargreeves sont joués par Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampan, Aidan Gallagher et David Castañeda.

Que racontera la saison 2 ?

Il y a quelques semaines, Netflix avait dévoilé le (très) long synopsis officiel de la deuxième saison d’Umbrella Academy :

Numéro Cinq a prévenu sa famille (de si nombreuses fois) qu’utiliser ses pouvoirs pour s’échapper de l’apocalypse de Vanya de 2019 était risqué. Eh bien, il avait raison – le saut temporel éparpille les frères et sœurs à travers le temps autour de Dallas, au Texas. Sur une période de trois ans, qui commence en 1960. Certains, ayant été coincés dans le passé pendant des années, ont construit de nouvelles vies et sont passés à autre chose, assurés d’être les seuls à avoir survécu. Numéro Cinq est le dernier à atterrir, en plein milieu d’une apocalypse nucléaire, qui – spoiler ! – s’avère être le résultat de la perturbation du temps causée par le groupe (on n’aurait pas déjà vu ça, par hasard?) Maintenant, l’Umbrella Academy doit trouver un moyen de se réunir, découvrir ce qui a causé l’apocalypse, l’arrêter, et retourner dans le présent pour stopper l’autre apocalypse. Tout cela en étant chassé par un trio d’assassins suédois sans pitié. Mais sérieusement, pas de pression.

Les Hargreeves face à de multiples problèmes dans la bande-annonce

La bande-annonce dévoilée illustre bien le synopsis de la deuxième saison d’Umbrella Academy. Numéro Cinq découvre d’abord que le saut temporel qu’il a provoqué l’a envoyé dans le Dallas de 1963, le séparant de ses frères et sœurs. Il réalise alors que pour stopper l’apocalypse à venir, il doit retrouver sa famille. Ces premières images montrent brièvement les différents endroits où se trouvent les Hargreeves au début de la saison. Mais on peut ensuite voir la famille réunie, et on peut donc en déduire que Numéro Cinq a réussi à rassembler ses frères et sœurs à temps pour tenter d’empêcher la catastrophe prochaine. À en croire ces images, réussir à rassembler la famille ne pourrait constituer qu’une petite partie de l’intrigue de la saison 2. Mais ce qui suit dans la bande-annonce est intéressant : les Hargreeves se rendent compte que leur présence dans le passé est liée à l’assassinat de Kennedy, alors que les assassins teasés dans le synopsis les traquent partout où ils vont. Ils devraient donc d’abord devoir découvrir l’impact que leur présence dans le passé a sur l’Histoire avant de pouvoir rétablir l’ordre. Les images dévoilées montrent ensuite de nombreuses scènes d’action à venir dans la nouvelle saison. Au vu de cette bande-annonce chargée, on devrait avoir droit à une deuxième saison aux multiples intrigues, et les frères et sœurs Hargreeves devraient avoir fort à faire pour empêcher l’apocalypse à venir. Ces images devraient augmenter l’attente autour de la deuxième saison de la série, un an et demi après la sortie de la première. Il faudra donc attendre le 31 juillet pour voir si et comment les Hargreeves réparent leur erreur dans les nouveaux épisodes d’Umbrella Academy.