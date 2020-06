Umbrella Academy saison 2 : Netflix dévoile les premières images

Netflix vient de mettre en ligne les nombreuses premières images de la deuxième saison de sa série de super-héros, "Umbrella Academy". On y découvre la plupart des principaux personnages en action. La plateforme a aussi lâché le premier synopsis de la suite de la série.

Après avoir dévoilé il y a quelques semaines des posters des personnages d’Umbrella Academy saison 2, Netflix a cette fois mis en ligne onze photos directement issues des épisodes de la suite de la série. On peut donc y retrouver les acteurs dans la peau de leurs personnages.

Umbrella Academy de quoi ça parle ?

Umbrella Academy est basée sur la série de comics de Gerard Way et Garbiel Bà. Elle suit les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super pouvoirs. Après avoir été adoptés par un industriel milliardaire du nom de Sir Reginald Hargreeves, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, la famille se désagrège lorsque les enfants deviennent adolescents.

Les six membres encore en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à la mort de leur père, et sont contraints de travailler ensemble pour stopper la menace d’apocalypse qui pèse sur le monde. Mais leurs personnalités et pouvoirs différents vont se révéler être encore un frein dans leur entente.

Les personnages principaux de la série sont joués par Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher ou encore David Castañeda.

Les frères et sœurs Hargreeves éparpillés dans le temps dans la saison 2 d’Umbrella Academy

On peut donc découvrir les principaux protagonistes d’Umbrella Academy en action dans les premières photos de la nouvelle saison. Et ils se retrouvent à des époques différentes.





En plus de nous régaler de nombreuses photos des personnages, le géant du streaming a aussi mis en ligne un (très) long synopsis de ce qui attend les héros dans la nouvelle saison :

Numéro Cinq a prévenu sa famille (de si nombreuses fois) qu’utiliser ses pouvoirs pour s’échapper de l’apocalypse de Vanya de 2019 était risqué. Eh bien, il avait raison – le saut temporel éparpille les frères et sœurs à travers le temps autour de Dallas, au Texas. Sur une période de trois ans, qui commence en 1960. Certains, ayant été coincés dans le passé pendant des années, ont construit de nouvelles vies et sont passés à autre chose, certains d’être les seuls à avoir survécu. Numéro Cinq est le dernier à atterrir, en plein milieu d’une apocalypse nucléaire, qui – spoiler ! – s’avère être le résultat de la perturbation du temps causée par le groupe (On n’aurait pas déjà vu ça, par hasard?) Maintenant, l’Umbrella Academy doit trouver un moyen de se réunir, découvrir ce qui a causé l’apocalypse, l’arrêter, et retourner dans le présent pour stopper l’autre apocalypse. Tout cela en étant chassé par un trio d’assassins suédois sans pitié. Mais sérieusement, pas de pression.

Autant dire que la famille Hargreeves aura du pain sur la planche dans la deuxième saison d’Umbrella Academy. Elle sortira le 31 juillet prochain sur Netflix.