Un gars, une fille : TF1 annonce le retour de la série culte, découvrez le nouveau casting !

TF1 va relancer "Un gars, une fille" le temps d'une soirée et mettre à nouveau en scène le quotidien de "Chouchou" et "Loulou", mais avec 18 couples différents.

Un gars, une fille : un programme mémorable

Pendant plusieurs années, le public français a pu suivre le quotidien de Chouchou et Loulou. C'était Un gars, une fille (1999-2003), une adaptation de la série québécoise que portaient Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

Initialement diffusé sur France 2, le show se composait de courts épisodes, d'à peine quelques minutes, durant lesquels la vie d'un couple nous était présentée sur le ton de l'humour. Des sketchs qui se déroulaient en cuisine, dans la salle de bain, dans la voiture ou chez la belle-mère de "Jean".

Un gars, une fille ©France 2

Un gars, une fille est devenue une référence et une œuvre ancrée dans la culture française. Cela a également rendu ses deux interprètes, Jean Dujardin et Alexandra Lamy, très populaires et éminemment sympathiques aux yeux du public.

TF1 dévoile ses 18 couples

Après avoir décidé de relancer Plus belle la vie, TF1 va donc reprendre un autre programme culte de la télévision française. La chaîne a annoncé qu'elle allait rendre hommage à la série avec deux soirées évènementielles ! Prévue le lundi 28 août à 21h10, Un gars, une fille (au pluriel) fera revivre aux spectateurs certains sketchs déjà joués par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, mais sans ces deux interprètes.

À la place, ce sera "18 couples de comédiens, chanteurs, animateurs... qui vont rejouer les saynètes cultes de Chouchou et Loulou !". TF1 va donc mettre en scène plusieurs personnalités connues du public pour rejouer et revisiter les disputes et les réconciliations du célèbre couple.

En plus de dévoiler un premier teaser (vidéo en une d'article), TF1 a également déjà annoncé le casting. Voici les 18 couples :