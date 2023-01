Alors que la série "Un œil indiscret" cartonne sur Netflix, on découvre l'actrice Débora Nascimento. Déjà très connue au Brésil, elle avait également fait une courte apparition dans un film du Marvel Cinematic Universe.

Le thriller érotique Un œil indiscret cartonne sur Netflix

Un œil indiscret est LA série qui devrait vous réchauffer durant l'hiver. Proposée par Netflix depuis le 1er janvier 2023, elle met en scène une femme nommée Miranda qui passe sa vie à espionner sa voisine, Cléo. Étant une hackeuse plutôt douée, elle se connecte aux caméras de l'appartement en face de chez elle et pointe même son propre appareil pour suivre le quotidien de cette autre femme, qui est une prostituée de luxe. Miranda voit ainsi les clients défiler les uns après les autres et prend beaucoup de plaisir à observer Cléo durant ses ébats.

Jusqu'au jour où Cléo doit s'absenter quelques jours et demande à Miranda de garder son chien. Ni une ni deux, Miranda en profite pour enfiler les vêtements de sa voisine s'imaginer à sa place. Sauf qu'au même moment, l'un de ses clients sonne à la porte et la prend pour une prostituée. Sous le charme du garçon, la jeune femme ne dément pas et le laisse entrer. Après une agréable partie de jambes en l'air, un autre client arrive pour un résultat moins plaisant. Responsable de la mort de ce dernier, Miranda va rentrer dans une spirale infernale aux nombreux rebondissements.

Débora Nascimento - Un œil indiscret ©Netflix

Avec des programmes comme 365 jours ou encore Sex/Life, Netflix a bien compris que ses abonnés avaient un intérêt particulier pour les productions torrides. Rebelote avec Un œil indiscret qui cartonne en ce moment sur la plateforme. Il faut dire que l'originalité du personnage de Miranda intrigue rapidement et que les révélations qui s'enchaînent à chaque épisode maintiennent l'intérêt des spectateurs. Ça, et évidemment les quelques scènes sulfureuses...

Débora Nascimento, un air de déjà vu

S'il y a bien une personne qui pourrait profiter du succès d'Un œil indiscret, c'est son actrice principale, Débora Nascimento. L'actrice brésilienne est déjà une star dans son pays, mais bien moins connue en France et à l'étranger. La grande majorité de sa filmographie se résumant à des productions brésiliennes. Sauf une, et pas n'importe laquelle. La comédienne est en effet apparue dans une production super-héroïque de Marvel : L'Incroyable Hulk (2008). Dans ce film, le deuxième du Marvel Cinematic Universe (MCU), le célèbre monstre vert était encore porté par Edward Norton, avant que Mark Ruffalo ne prenne le relai.

Débora Nascimento - L'Incroyable Hulk ©Universal Pictures

Dans la première partie du long-métrage, Bruce Banner se cache dans les favelas brésiliennes. C'est là qu'il fait la rencontre de Martina, jouée par Débora Nascimento. Il la croise durant quelques scènes, notamment dans une usine. Jusqu'au moment où les hommes du général Ross retrouvent sa trace et qu'il n'a d'autres choix que de fuir. Durant cette séquence, il se réfugie un instant chez Martina. D'abord surprise de le voir débarquer chez elle, elle accepte malgré tout de le cacher, avant qu'il ne file à nouveau.

Même s'il ne s'agit pas d'un grand rôle, il est amusant de revoir cette apparition de Débora Nascimento après le succès de la série Netflix. À voir si des productions internationales reviendront vers elle pour des rôles suite à la diffusion d'Un œil indiscret. Pour le moment, il faudra se contenter de cette mini-série.