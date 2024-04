Après Killers of the Flower Moon, ne manquez pas cette prochaine série avec Lily Gladstone

Révélée au grand public avec "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, Lily Gladstone est au casting de la série "Under the Bridge" tiré d'un terrible fait divers. La série arrive bientôt sur Disney+

Lily Gladstone dans Under the Bridge après Killers of the Flower Moon

On avait déjà pu voir Lily Gladstone au cinéma, notamment dans des films indépendants comme Certaines femmes (2017) et First Cow (2021) de Kelly Reichardt. Mais l'actrice a atteint un autre niveau de célébrité avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, dans lequel elle fait face à Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Sa performance dans le long-métrage a été applaudie et lui a valu le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un film dramatique ainsi qu'une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice.

Après ce succès, pas besoin d'attendre bien longtemps avant de revoir la comédienne. Lily Gladstone est en effet l'une des actrices principales de la mini-série Under the Bridge, dont la diffusion vient de commencer aux États-Unis. En France, le show sera proposé par Disney+ à partir du 8 mai.

Dans cette série, qui se déroule en 1997, Lily Gladstone interprète Cam Bentland, une policière d'une petite ville du nord-ouest du Canada. Un endroit calme qui va être marqué par la disparition d'une adolescente. Intervient alors Rebecca Godfrey, une écrivaine qui s'intéresse à cette affaire. Seulement le drame ne tarde pas et la jeune fille disparue est finalement retrouvée morte. Huit lycéens vont alors être soupçonnés...

Une série sur le meurtre de Reena Birk

Under the Bridge n'est pas une simple série policière puisqu'elle s'inspire d'un fait divers et raconte donc le meurtre de Reena Birk. Rebecca Godfrey est une vraie écrivaine qui a publié son enquête en 2005 sous le titre Under the Bridge, son deuxième livre. La série devrait donc être très précise et authentique. Outre Lily Gladstone, on note la présence de Riley Keough qui incarne l'écrivaine. Cette dernière a souvent convaincu depuis sa révélation dans Magic Mike (2012). Dernièrement, elle avait porté une autre série, Daisy Jones and the Six, disponible sur Prime Video.

Elle est Lily Gladstone sont les deux visages principaux d'Under the Bridge, créée par Quinn Shepard, et composée de 10 épisodes. Mais la série s'attardera également sur les adolescentes responsables du meurtre de Reena après l'avoir passée à tabac. Car c'est bien ça qui choqua l'opinion publique à l'époque des faits, que des jeunes filles puissent se montrer aussi cruelles et insensibles. Comme on peut l'entendre au début de la bande-annonce (ci-dessous) : "Le danger est partout, mais le danger n'avait jamais ressemblé ça avant".

Rendez-vous sur Disney+ le 8 mai pour découvrir Under the Bridge.