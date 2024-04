Killers of the Flower Moon : qui est Lily Gladstone, la révélation du film de Martin Scorsese ?

Lily Gladstone impressionne aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans "Killers of the Flower Moon", le dernier film de Martin Scorsese. Focus sur une actrice sur qui il faudra compter désormais.

Lily Gladstone : le nom à retenir de Killers of the Flower Moon

Avec Killers of the Flower Moon, nouveau grand film de Martin Scorsese, le nom de Lily Gladstone commence à sérieusement se faire entendre. Dans le long-métrage, la comédienne marque les esprits au même titre que les stars Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Elle y joue Mollie, une Osage de l'Oklahoma qu'Ernerst (le personnage interprété par DiCaprio) tente de séduire. Sous les conseils de son oncle William Hale (De Niro), le garçon compte épouser la jeune femme pour pouvoir hériter de ses terres riches en pétrole.

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Lily Gladstone est impériale dans Killers of the Flower Moon. L'actrice dégage un fort charisme et parvient à tenir tête à un Leonardo DiCaprio toujours aussi bon (même si Scorsese a avoué avoir été agacé par les improvisations du comédien). Mieux, elle en vient sur certaines scènes à lui voler la vedette, comme on l'écrivait dans notre critique du film. Une performance qui lui a valu en 2024 le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un film dramatique, et une nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice.

Les premiers pas avec un Français avant Kelly Reichardt

Mais Killers of the Flower Moon n'est pas le premier film auquel a participé la native du Montana. Dès 2012, l'actrice apparaît à l'écran. Et on doit sa première figuration à un réalisateur français, en la personne d'Arnaud Desplechin avec Jimmy P.. Il faut cependant attendre 2016 pour qu'elle soit véritablement remarquée avec Certaines femmes de Kelly Reichardt.

Lily Gladstone - Certaines femmes ©LFR Films

Un film intimiste qui présente la vie de plusieurs femmes dans une ville du Montana. Parmi les comédiennes présentes, on trouve Michelle Williams, Laura Dern et Kristen Stewart. C'est avec cette dernière que Lily Gladstone partage la plupart de ses scènes puisque son personnage tombe amoureux de celui de Kristen Stewart. Même si Certaines femmes ne lui permet pas d'être vue par un large public, Lily Gladstone obtient avec de nombreux prix dans divers festivals.

L'importance de la culture amérindienne

Après Certaines femmes, Lily Gladstone retrouve Kelly Reichardt pour son film suivant First Cow (2021) avant de participer à quelques épisodes de séries (Room 104, Billions, Reservation Dogs). Elle enchaîne les rôles dans des films pour la plupart inédit en France. Cependant, le public du Festival du cinéma américain de Deauville a pu la voir cette année dans le très bon Fancy Dance. Un thriller qui permet encore à Lily Gladstone de mettre en avant la culture amérindienne.

Une thématique qui lui tient à cœur, en témoigne ces rôles. Et Killers of the Flower Moon n'y fait donc pas exception. D'ailleurs, c'est également via son compte Instagram que la comédienne s'attèle à mettre en avant des éléments de l'histoire et de la culture amérindienne.

Enfin, vous pourrez bientôt retrouver Lily Gladstone dans la série policière Under the Bridge qui arrive sur Disney+ le 8 mai.