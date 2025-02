Une grande star face à Zendaya dans la saison 3 d’Euphoria ?

Après un développement chaotique, la saison 3 d’"Euphoria" a entamé son tournage. Et une grande star pourrait bientôt rejoindre la distribution de la série.

Euphoria a débuté le tournage de sa troisième saison

Euphoria est rapidement devenue une série phénomène. Ses deux premières saisons ont été suivis par de très nombreux spectateurs, qui ont pu s’identifier aux problèmes rencontrés par les lycéens au centre de l’intrigue de la série.

Désormais, les fans attendent de pouvoir découvrir la saison 3 d’Euphoria. Celle-ci a longtemps été mise en doute à cause d’un développement chaotique. Mais il y a quelques semaines, nous vous expliquions que son tournage était sur le point de débuter. Or, une grande star va peut-être rejoindre l’aventure.

Sharon Stone en discussions pour rejoindre la série

Selon les informations de Deadline, Sharon Stone est en négociations pour rejoindre la saison 3 d’Euphoria. On ne sait pas encore quel rôle elle jouerait si ces négociations venaient à aboutir. Mais elle ferait en tout cas son retour dans l’univers des séries, trois ans après sa dernière apparition sur le petit écran dans la saison 2 de The Flight Attendant.

Pour rappel, l’intrigue de la saison 3 d’Euphoria ne se déroulera cette fois pas au lycée. La série fera un bon dans le temps et nous fera suivre ses principaux personnages un peu plus tard. Deadline confirme par ailleurs que le tournage a récemment débuté. Et le média donne de nombreuses autres informations sur le casting des nouveaux épisodes.

Presque tous les principaux acteurs seront de retour

Comme attendu, la plupart des acteurs des deux premières saisons d’Euphoria seront de retour dans le nouveau chapitre. On y retrouvera Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Sydney Sweeney et Jacob Elordi. Mais aussi, Alexa Demie, Maude Apatow et Colman Domingo. En revanche, Algee Smith et Nika King ne reprendront pas leurs rôles de Chris et Leslie. On ne sait pas encore si Dominic Fike, l’interprète d’Elliot, reviendra.

La troisième saison d’Euphoria devrait une nouvelle fois être composée de huit épisodes. Elle n’a pas encore de date de sortie. Mais, à moins que son tournage ne soit interrompu, elle devrait être dévoilée en 2026. Ce troisième chapitre pourrait être le dernier de la série lancée en 2019, même si cette information n’a pas encore été confirmée.