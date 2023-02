Une série Mario Kart par les créateurs de The Last of Us : les images délirantes

"It's a me Mario !" Pedro Pascal se glisse dans la peau du moustachu le plus célèbre de la planète pour une bande-annonce incroyable d'une série "Mario Kart" inspirée du carton mondial "The Last of Us"

Mario Kart : la fausse série géniale imaginée par SNL

Diffusée depuis le 15 janvier 2023, la première saison de la série The Last of Us cartonne actuellement dans le monde. Adaptée du jeu vidéo éponyme créé par Neil Druckmann, elle se déroule dans un monde post-apocalyptique dans lequel Joel et Ellie luttent pour leur survie au milieu d'une planète décimée par un mystérieux champignon parasite. Au casting, on retrouve Pedro Pascal dans la peau de Joel et la jeune Bella Ramsey qui interprète Ellie.

Ce samedi 4 février, Pedro Pascal était l'invité de l'émission américaine culte Saturday Night Live. Habitué aux parodies délirantes, le show n'a pas déçu et a proposé aux téléspectateurs une bande-annonce d'une série Mario Kart si elle avait été imaginée par les créateurs de The Last of Us. Bien entendu, c'est Pedro Pascal qui interprète le rôle du moustachu. Et le résultat est tout simplement bluffant :

Dans la vidéo, Mario doit escorter la princesse Peach jusqu'à la célèbre route Arc-En-Ciel. Mais les deux héros vont devoir traverser un monde semé d'embuches. Heureusement, un kart les attend pour aller plus vite... mais gare aux bombes rouges et aux bananes, et surtout au diabolique Bowser !

La vidéo est actuellement en train de connaître un tel succès que les fans réclament la vraie série Mario Kart. Plus encore, certains d'entre-eux ont même suggéré à Universal de troquer la voix de Chris Pratt pour prendre celle de Pedro Pascal dans le futur film Super Mario Bros.

On peut en tout cas saluer la grande créativité déployée par les équipes du Saturday Night Live !