Unsolved Mysteries : 6 nouveaux épisodes arrivent bientôt sur Netflix

Le reboot de la série "Unsolved Mysteries" sur la plateforme s'engouffre dans cette brèche des documentaires ou docuséries sur des affaires réelles. Une nouvelle salve de six épisodes va sortir dans les prochaines semaines et il pourrait être question de fantômes dedans.

Unsolved Mysteries : un reboot sur Netflix

Les amateurs de documentaire ont largement de quoi faire s'ils se procurent un abonnement Netflix. La plateforme se signale souvent avec du contenu tiré d'histoires réelles ou sur des faits de société. Les affaires judiciaires, notamment, fonctionnent bien auprès des abonnés. Netflix a réanimé en 2020 la série Unsolved Mysteries, plusieurs années après l'arrêt du programme à la télévision. Il a débuté dans les années 80, avec pour but de s'étendre lors de chaque épisode sur un dossier mystérieux dont le fin mot de l'histoire n'est pas connu.

Il y est autant question de dossiers en rapport avec le paranormal, que de crimes plus réalistes. Lancé sur la NBC en premier lieu, le programme a connu plusieurs phases et même une déclinaison française (Les enquêtes extraordinaires) avec Pierre Bellemare à la présentation. Netflix a relancé la machine cette année avec une première salve de six épisodes. Des disparitions inquiétantes, des meurtres et même des aliens étaient au menu. L'un des épisodes a particulièrement fait parler de lui en racontant le cas Xavier Dupont de Ligonnès. Suite à la mise en ligne, des nouveaux témoignages de gens qui pensent avoir vu l'homme ont été recueillis.

Des nouveaux mystères arrivent !

Seulement six épisodes étaient proposés sur la plateforme pour le lancement. À partir du 19 octobre prochain, ce sont six de plus qui seront disponibles. La formule reste inchangée avec un sujet par segment et une diversité qui devrait permettre à chacun de trouver son compte. C'est aussi ça l'avantage de ces anthologies, il n'y a aucunement besoin de tout regarder. On peut simplement se focaliser sur tel ou tel épisode, parce que le sujet nous intrigue. Le futur contenu n'est pas encore dévoilé mais il sera question (encore !) de disparitions inexpliquées, d'événements tragiques et de phénomènes bizarres. Il a d'ailleurs déjà été teasé qu'un épisode sera à propos d'une histoire de fantômes. Il s'inscrit dans la lignée de celui sur les aliens dans la précédente fournée. Car, hormis celui-là, le reste ne mettait pas en avant des arguments surnaturels. On aurait d'ailleurs aimé que la série aille davantage dans des contrées plus étranges.