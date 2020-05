Upgrade : le film de Leigh Whannell aura une suite en série

Avant de confirmer son talent avec "Invisible Man", Leigh Whannell s'était déjà fait remarquer précédemment avec le percutant "Upgrade". Une série B de science-fiction produite par l'inévitable Jason Blum. Une suite va voir le jour, sous la forme d'une série.

Jason Blum a l’œil pour dénicher des talents. Avec son système de production très encadré (peu de risques financiers, une liberté créative totale en contrepartie), il a notamment fait exploser Leigh Whannell. Scénariste mais aussi producteur et même acteur, le garçon a fait ses premiers pas derrière la caméra avec Insidious 3, puis il a confirmé avec le génial Upgrade et désormais le succès Invisible Man. Son second film, qui cumule 16 millions de dollars au box-office, va obtenir un prolongement avec l'annonce d'une série qui fera office de suite. Blumhouse Productions a annoncé que Leigh Whannell revenait pour l'occasion, en étant réalisateur, co-créateur ainsi que producteur. Tim Walsh servira de showrunner pour cette série Upgrade.

Une suite de Upgrade avec un autre héros

Le scénario de Upgrade s'est achevé sur une note très pessimiste (si vous avez vu le film, la fin vous a probablement scié comme nous) et le sous-employé Logan Marshall-Green ne devrait pas revenir dans le rôle de Grey. Cet homme qui a voulu venger la mort de sa femme en bénéficiant de la technologie STEM capable de le transformer en machine de guerre. Il sera toujours question de STEM dans la série, mais d'une version encore plus améliorée - la précédente était déjà redoutable. Un nouveau personnage principal va servir d'hôte et le contexte sera très différent puisqu'on apprend que le gouvernement se servira de cette technologie pour lutter contre la criminalité. Si ça tourne comme dans Upgrade, des problèmes sont à prévoir.

Pour s'inscrire dans la continuité du film, la série devra avoir un discours sur l'utilisation de ces outils ultra-modernes et quelque chose nous dit que ça ne va pas forcément bien tourner... Ce sera intéressant de voir l'univers d'Upgrade s'étendre avec une série qui permet, de par son format, d'explorer en profondeur des thématiques ou de se livrer à plusieurs variations dans les situations autour d'un même sujet. Par contre, espérons que ce soit mieux que la série The Purge (récemment annulée), elle aussi dérivée de films de la maison Blumhouse.

Aucun network n'est encore rattaché au projet.