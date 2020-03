Validé : Canal+ met le premier épisode en ligne gratuitement

Canal+ continue de faire des heureux en cette période de confinement. La chaîne cryptée a décidé de mettre le premier épisode de la série "Validé" en ligne gratuitement sur Dailymotion.

Validé, la nouvelle création originale de Canal + apportée par Franck Gastambide, a été lancée il y a tout juste une semaine sur Canal+ Séries et la plateforme de streaming myCanal. Si vous vous demandiez à quoi ressemblait la série et que vous ne pouviez pas la regarder, le premier épisode a été mis en ligne gratuitement par la chaîne sur Dailymotion.

Une offre généreuse de la chaîne pour Validé

En cette période de confinement, beaucoup de gens occupent leur temps en regardant des séries. Les chaînes de télévision et les plateformes de streaming doivent donc s’adapter à un public qui est désormais quasi omniprésent sur leurs écrans. Canal+ a voulu se montrer solidaire avec les Français confinés chez eux et a décidé il y a quelques jours de mettre leurs programmes en clair pour leurs téléspectateurs. Une décision qui a fait beaucoup de bruit car elle avait de quoi inquiéter la concurrence. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a donc notifié le groupe que cette initiative ne devrait être disponible que jusqu’au 31 mars. Cependant, dans cet esprit que l’on peut qualifier à la fois de généreux et de marketing, la chaîne a aussi décidé de mettre en ligne gratuitement le premier épisode de leur nouvelle série, Validé, sur la plateforme Dailymotion.

Si vous ne savez pas encore de quoi parle cette série, voilà le pitch: nous suivons Clément, surnommé “Apash”, un rappeur talentueux qui doit faire face à sa notoriété soudaine quand il se trouve du jour au lendemain “validé” par une star du rap. Epaulé par ses deux amis d’enfance, il devra faire face à cette alliance qui va vite se transformer en rivalité...

Il y a une semaine, on vous parlait de (et vous recommandait vivement) cette nouvelle série “Création Originale” de Canal+ qui s’infiltre dans le milieu du rap français. Le succès de Validé s’est avéré être au rendez-vous car la série a enregistré un record de streaming sur myCanal avec 6 millions de visionnage en seulement 5 jours. Un engouement qui touchait les fans de rap bien sûr mais qui allait aussi bien au-delà de ce cercle.

Retrouvez Validé sur Canal+ et myCanal, et retrouvez le premier épisode de la série gratuitement sur Daylimotion.