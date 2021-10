Validé : comment Hatik a-t-il appris sa propre mort dans la série ?

Alors que la saison 2 de "Validé" bat son plein, procédons à un retour en arrière. La première saison de la série portée par Hatik finissait sur une séquence particulièrement traumatique, à savoir le meurtre de son héros. Mais alors, comment son interprète a-t-il appris la nouvelle ?

Validé : Hatik, inoubliable héros

La première saison de Validé, la série sur le rap qui fait l'unanimité, s'articulait autour de Clément (Hatik). Rappeur anonyme mais particulièrement talentueux, le jeune homme finissait par être "validé" par des artistes accomplis - à l'image de Mastar (Moussa Mansaly). Avec l'aide de son meilleur ami William (Saïdou Camara) et de son cousin Brahim (Brahim Bouhlel), Clément se lançait alors dans le milieu. Malheureusement, si la gloire était au rendez-vous, elle venait au bras d'une funeste compagne ! A la fin des dix épisodes du show, un tireur prenait ainsi pour cible le protagoniste, qui perdait la vie lors d'un dernier plan coup de poing.

Au micro de Difool, Hatik s'est justement confié sur la mort de son personnage et, de fait, sur son absence de la saison 2. Le jeune homme explique avoir appris le pot aux roses à seulement trois jours de la fin du tournage !

la dernière séquence qu’on tourne, c’est la dernière séquence de la saison 1.

Le comédien ajoute que plusieurs scènes finales ont été tournées par Franck Gastambide. Pour l'anecdote, l'une d'entre elles mettait d'ailleurs en scène le décès de Brahim, le cousin de Clément, et non celui du héros ! Concernant son ressenti quant à cette tragique conclusion, Hatik affirme qu'il comprend le choix du réalisateur.

Qu’est-ce que tu veux raconter de plus, et de mieux, de plus fort, qu’en saison 1 ?

Il faut en effet reconnaître qu'une telle fin donne une lecture différente - et particulièrement intéressante - du parcours de Clément et de son ascension fulgurante.

Validé : Franck Gastambide s'exprime sur le final

Franck Gastambide a également réagi au micro de l'émission Le Code. Interrogé sur Hatik et son personnage, le créateur de Validé s'est épanché au sujet de ancien acteur. S'il reconnaît que ce dernier ne lui a jamais fait de reproches quant à la tournure des évènements, il confie avoir ressenti la déception du jeune comédien en apprenant son funeste destin dans le show.

L'auteur-réalisateur a tenu à réaffirmer que son choix n'avait strictement rien de personnel, mais comprend la déception de son protégé. Validé se basait sur son personnage et admettre qu'il ne ferait plus partie de l'aventure n'a pas dû être une mince affaire. Franck Gastambide avoue penser que, avant de véritablement comprendre et apprécier sa décision, Hatik a dû s'interroger sur ce qu'il avait fait de mal pour ne pas être reconduit. Une réaction que le réalisateur de Taxi 5 juge d'ailleurs tout à fait humaine - bien qu'elle n'ait pas de fondement !

Hatik : et maintenant ?

Le rappeur-comédien est formel : il a définitivement tourné la page avec Validé ! Si cet au revoir n'est donc en aucun cas synonyme de tension avec Franck Gastambide, on peut se demander dans quels programmes on retrouvera le talentueux Hatik à l'avenir.

Les fans les plus assidus du jeune homme l'auront d'ores et déjà repéré dans Une mère parfaite, une série TF1 portée par Julie Gayet qui s'inspire de l'affaire Amanda Knox ! Côté cinéma, Hatik sera prochainement au casting du prochain film de Guillaume Nicloux, La Tour d'Assitan, un long-métrage horrifico-fantastique. Pour ce qui est de la musique, l'artiste poursuit son parcours dans le rap. Il vient d'ailleurs de sortir son dernier clip, Noyé, tourné sur une plage de Normandie !

