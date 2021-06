Validé : la saison 2 se dévoile dans une bande-annonce stupéfiante

La série-phénomène "Validé", qui avait ravi les spectateurs lors de sa sortie en mars 2020, revient sur les écrans en septembre 2021 ! Pour faire monter la hype, dévoiler les nouveaux arrivants au casting et donner quelques éléments d'intrigue, un premier trailer aussi énigmatique que puissant vient d'être dévoilé !

Validé : la saison 2 se dévoile !

La saison 2 de Validé, série sur le rap français créée par Franck Gastambide, arrive bientôt et se dévoile dans une bande-annonce entraînante et très stylée. On connaît les bases, l'histoire de la première saison et sa fin qui a laissé tous les spectateurs abasourdis. Pour annoncer cette nouvelle saison, la bande-annonce est toute en musique et en images tendues. Des armes, des visages crispés, on sent que le concept de règlement de comptes va être central dans cette nouvelle salve d'épisodes.

C'est-à-dire qu'après le destin tragique d'Apash, en tout cas ce qu'on en voit dans le final de la saison 1, la scène du rap français va vraisemblablement devenir très dangereuse, et les egos vont s'affronter à coups de punchlines et sûrement au-delà…

Rohff et Saïd Taghmaoui au casting de Validé

Il y a du monde dans cette saison 2, et du beau monde, notamment Rohff, Saïd Taghmaoui, les rappeurs Mac Tyer et Naps. Ce ne sont que quelques-unes des nouvelles têtes de ce nouveau casting. Reverra-t-on Apash, d'une manière ou d'une autre ? Que va faire Mastar, toujours présent pour ces nouveaux épisodes ? Avec en particulier l'arrivée de Rohff, cette nouvelle saison semble annoncer un niveau encore supérieur à ce qu'on a déjà vu. Pas de doute, cette saison 2 de Validé semble pleine de promesses.

Validé ©Canal+

On retrouvera du côté féminin les actrices Shirine Boutella et Kenza Fortas, ainsi que Sabrina Ouazani, déjà présente dans la première saison. La rappeuse Laetitia Kerfa sera de la partie, comme déjà annoncé. D'une manière surprenante et inédite, il n'y a aucune parole dans ce trailer, aucun dialogue, mais seulement une mélodie à la fois entraînante et sombre. Et comme la bande-annonce l'affiche : on n'est effectivement pas prêts ! Le rendez-vous est fixé à la rentrée 2021, septembre donc, et on a déjà très hâte de voir ça !