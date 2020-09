Validé : le tournage de la saison 2 a débuté

Tout roule pour Franck Gastambide et sa création "Validé", dont un des acteurs principaux vient d'annoncer le début de tournage de la saison 2. La première saison diffusée pendant le confinement a atteint des chiffres records, et la suite très attendue de "Validé" est donc sur les rails. Pour une diffusion début 2021 ?

Validé : feu vert pour le tournage de la saison 2

Voici une production sur laquelle le coronavirus semble, heureusement, n'avoir aucune prise. La création Validé de Franck Gastambide est-elle passée entre les gouttes et autres postillons covidés ? Elle a fait encore mieux, cassant des records de visionnage lors de sa mise à disposition en ligne le 20 mars dernier, atteignant rapidement 20 millions de visionnages sur la plateforme MyCanal. Comme c'est le cas pour la diffusion streaming, difficile d'avoir le détail, comme savoir si les épisodes ont été visionnés dans leur entièreté, ou encore si on parle de visionnages uniques ou par foyer. Mais quoi qu'il en soit, la saison 1 de Validé est une franche réussite, un carton commercial et critique qui en aura surpris plus d'un. Et la belle histoire se poursuit, puisque comme il l'avait été annoncé par Franck Gastambide fin mai, la saison 2 vient d'entamer son tournage !

Mastar repart au charbon

C'est l'acteur et rappeur Moussa Mansaly, dit Sam's, qui interprète un des personnages principaux de la série, le rappeur Mastar, qui a tweeté lundi 7 septembre un message sans équivoque :

Avec cette phrase "On repart à la mine...", suivie d'un visuel siglé "saison 2", le message est on ne peut plus clair : la saison 2 tant attendue par les fans est en tournage, comme donc Franck Gastambide l'avait planifié. Après le disque d'or de la saison 1, on monte d'un cran avec une nouvelle couleur qui ne semble être autre que platine ! Une manière de teaser des enjeux plus importants, plus de succès pour les rappeurs concernés, et logiquement de nouvelles embrouilles.

Apash de retour ?

C'est la grande inconnue de la saison 2, et un sujet qui agite les fans. A priori tué à la fin de la première saison, Franck Gastambide a tout de même laissé la possibilité que la mort d'Apash puisse être interprétée de différentes manières. Pourrait-ce être un mauvais rêve ? Serait-ce une mise en scène pour un coup marketing ? Ou alors, Apash, Brahim et William sont bel et bien morts et, dans ce cas, la résolution de ces meurtres devrait être centrale dans la nouvelle saison, poussant cette création originale Canal + dans une dimension policière. Enfin, dans ce même cas, rien n'empêcherait d'utiliser des flashbacks pour retrouver le trio à l'écran.

On sait cependant déjà qu'un des rappeurs les plus célèbres apparaissant dans la première saison de Validé ne reviendra pas pour ces nouveaux épisodes, et il s'agit de Kool Shen, moitié du groupe mythique NTM. Il a en effet déclaré à Télé Loisirs qu'il ne serait pas, cette fois, de la partie :

Je crois que je n’y suis pas. Je pense que Franck Gastambide m’aurait appelé depuis longtemps.

Un de perdu, dix de retrouvés ? On le souhaite, tant la présence de stars dans leur propre rôle a participé au succès de la première saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y retrouvera pas Booba, qui comme à son habitude a clashé tout ce qui bougeait et a "désavoué" la série créée par Franck Gastambide. Enfin, si l'on se base sur le temps de tournage de la première saison, 70 jours, et qu'on suppose le même pour cette nouvelle saison, une diffusion au début de l'année 2021 est tout à fait probable.