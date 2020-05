Validé : Franck Gastambide annonce la date de tournage de la saison 2

"Validé" la série phénomène française par Franck Gastambide sur le rap reviendra pour une seconde saison. La fin de la précédente diffusée cette année nous a laissés sur un insoutenable suspense. On sait maintenant quand va débuter le tournage des prochains épisodes.

C'est la série dont tout le monde a parlé dans le paysage télévisuel français. Validé de Franck Gastambide est une exploration fournie des arcanes du rap game, à travers la trajectoire ascendante du jeune Apash, passé de petit dealer à nouvelle sensation de l'industrie musicale. Avec les retours positifs à son égard, Validé ne pouvait pas être qu'une sensation d'une seule saison. La seconde a été officialisée et Franck Gastambide vient d'apporter une nouvelle qui va illuminer la journée des fans. Le tournage des prochains épisodes devrait ainsi commencer en septembre prochain :

D'ici à la rentrée, les autorités françaises devraient autoriser la reprise des tournages, permettant ainsi à cette création Canal+ de continuer sa route après une fin de première saison haletante. Si vous n'avez rien vu, ne lisez pas ce qui va suivre ou vous risquez de vous faire très méchamment spoiler.

Quelle suite pour Validé ?

À la fin d'un concert événementiel durant lequel il a partagé la scène avec Mastar, Apash et ses acolytes William et Brahim ont été attaqués par arme à feu. Vu l'étendue du carnage, le trio ne devrait pas s'en sortir. Une conclusion brutale alors que l'étape du second album arrivait pour le jeune rappeur. Franck Gastambide a teasé la saison 2 en précisant qu'il serait question de ce personnage, "entre autres". Comment interpréter ça ? Le meurtre d'une étoile montante va avoir des répercussions dans l'univers de la série et on imagine mal Validé partir sur l'idée qu'il a pu s'en sortir après s'être fait tirer dessus. La série ayant développé sa mythologie, une partie des personnages sera de retour. Pour l'heure, cette annonce d'un possible tournage ne s'accompagne pas de nouvelles informations sur la prochaine intrigue.

Critiquée par Booba, Validé a reçu l'approbation de plusieurs poids lourds du rap, comme en atteste la présence récurrente de guests importants dans la première saison. La seconde devrait aussi accueillir son nouveau lot d'invités. Si le tournage se termine avant la fin 2020, Canal+ devrait lancer la diffusion de la saison 2 l'année prochaine.