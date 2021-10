Validé : qui est Laetitia Kerfa, rôle principal de la saison 2 ?

A l'occasion de la sortie de la seconde saison de la série de Franck Gastambide, "Validé", on vous dit tout sur l'interprète de la nouvelle héroïne du programme. Qui est donc Laetitia Kerfa ? Découvrez-le ci-dessous !

Laetitia Kerfa, la nouvelle star de Validé

Dans la nouvelle salve d'épisodes de Validé, Laetitia Kerfa prête ses traits à Sara, aka Lalpha, une jeune rappeuse qui ne parvient pas à atteindre le devant de la scène rap. Quand William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) la repèrent et s'intéressent à elle, elle croit enfin que la chance a tourné. Malheureusement pour la talentueuse artiste, son lourd passé ne tarde pas à la rattraper.

Laetitia Kerfa succède donc à Hatik dans ce nouveau volet de Validé. Depuis la fin de son aventure, ce dernier continue avec brio son chemin dans le rap, mais aussi dans la comédie ! Le jeune homme de vingt-huit ans a récemment tourné aux côtés de Julie Gayet dans Une mère parfaite, diffusée sur TF1. Il sera également au casting de La Tour d'Assitan, un film d'épouvante réalisé par Guillaume Nicloux. Ce long-métrage au concept audacieux s'intéressera à une cité recouverte du jour au lendemain d'un voile noir qui dévore tout ceux qui tentent de le pénétrer !

Alors, la nouvelle star du programme diffusé sur Canal+ verra-t-elle elle aussi sa popularité exploser après Validé ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite ! Pour le moment, on vous dit tout sur le parcours de la jeune femme ci-dessous !

Janice Bieleu et Laetitia Kerfa ©WillyVainqueur

Laetitia Kerfa, la musique avant tout

Née à Paris, la jeune femme d'origine algérienne et guadeloupéenne se forme pour devenir animatrice. C'est dans ce cadre qu'elle participe à des ateliers de rap... et que la magie opère. Après avoir évolué au sein du collectif Keskiya, Laetitia Kerfa entame son chemin en solo sous le nom d'Original Laeti. Elle passe alors à la radio et se produit dans de nombreux festivals et petites scènes. Pour les connaisseurs, Laetitia Kerfa a notamment fait la première partie d'un concert de Rocé.

En 2019, elle monte sur les planches sous la direction de Marion Siéfert. La metteuse en scène invite le rap sur scène dans Du Sale. Seule sur scène à l'exception d'une danseuse - Janice Bieleu -, l'auteure et musicienne clame ses propres textes. Franck Gastambide, séduit par le talent de la jeune femme, la choisit alors pour camper le rôle phare de la saison 2 de Validé ! Découvrez justement ce que le réalisateur raconte à Télé Câble Sat au sujet de cette fameuse soirée :

Un ami dans le milieu du rap m’a emmené dans un petit théâtre au fin fond d’Aubervil­liers dès que je l’ai vue sur scène, ça a été comme une évidence.

Pour autant, Laetitia Kerfa ne se définit pas uniquement comme une musicienne ! Au contraire, comme l'héroïne de la série de Canal+ l'explique à nos confrères du Figaro, elle est tout autant actrice que rappeuse. La jeune femme, qui reconnaît avoir eu légèrement peur au début du tournage de Validé, ajoute que, si la série lie ses deux passions, elle ne compte pas sur le fait de les cumuler perpétuellement.

Je veux pouvoir aller partout et passer de Validé à un film d’auteur au rap.

Pour ce qui est d'un potentiel album, Laetitia Kerfa tease des "surprises" dans les mois à venir !

La saison 2 de Validé est actuellement à voir sur Canal+. Découvrez notre critique.