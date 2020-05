Vis a Vis - El Oasis : c'est quoi cette série avec Alba Flores (La Casa de Papel)

"Derrière les barreaux", ou "Vis a Vis" en VO, est une série espagnole ancrée dans le milieu carcéral, diffusée entre 2015 et 2019. Un spin-off du show, "Vis a Vis : El Oasis" a récemment vu le jour. On y retrouve deux actrices de "La Casa de Papel"...

La série originale Vis a Vis (Derrière les barreaux, diffusée de 2015 à 2019) - comprenez visite conjugale - a reçu un accueil mitigé à l'annonce de son pitch. On a immédiatement lié la série à Orange is the New Black et quelques accusations de plagiat on même vu le jour. Toutefois, en dehors du lieu dans lequel ils prennent place, difficile de comparer les deux programmes. La série portée par Taylor Schilling s'inscrit comme une comédie dramatique, tandis que la série espagnole est très clairement un thriller. Avant d'évoquer Vis a Vis - El Oasis, quelques mots sur l'intrigue de Vis a Vis, pour éviter de n'y rien comprendre.

Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), folle amoureuse de son patron, commet par amour une série de fraudes. Malheureusement, elle ne tarde pas à être arrêtée. Le couperet de la justice tombe et Macarena est envoyée à Cruz del Sur, une prison pour femmes. Désemparée, elle réalise vite que les prisonnières sont à la recherche de neuf millions d’euros, dérobés quelques années plus tôt. Une des auteures de ce vol colossal est incarcérée avec elles, mais personne ne sait où est l'argent. Pour le meilleur ou pour le pire, Macarena tombe sur une piste. Elle devra toutefois rester sur ses gardes, car l'effrayante Zulema compte bien elle aussi mettre la main sur l'argent !

Duel au sommet ?

Voilà donc le pitch de la série d'origine. La série spin-off Vis a Vis : El Oasis commence à la fin de ce programme. Les deux femmes sont toujours en cavale depuis leur évasion. Décidées à devenir financièrement indépendantes et emprunter différents chemins, Macarena et Zulema préparent un nouveau coup. Elles comptent voler un objet très précieux à la fille d'un baron de la drogue mexicain mais, évidemment, les choses ne vont pas tarder à déraper.

Parmi les créateurs de la série Vis a Vis, on croise le nom d'Alex Pina, auquel on doit La Casa de Papel. Un lien qui se ressent dans le casting de la série, puisque c'est Najwa Nimri, l'interprète de la pernicieuse Alicia dans les dernières saisons du show, qui campe Zulema. Parmi ses co-détenues, on retrouve Alba Flores (Nairobi), qui reprend son rôle dans le spin-off pour le plus grand plaisir de ses fans !

Vis a Vis - El Oasis est diffusé sur Fox Espana depuis le 20 avril. On reste à l'affût d'une date et d'un canal de diffusion pour la France.