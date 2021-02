WandaVision : c'est quoi exactement la "Magie du Chaos" ?

La série « WandaVision » entre dans sa dernière ligne droite. L'épisode 8 est d'ores et déjà disponible sur Disney +. Un huitième chapitre qui apporte quelques éléments d'explications sur le passé de Wanda mais également sur la Magie du Chaos.

WandaVision épisode 8 : révélations majeures

L'épisode 8 de WandaVision est bourré de révélations et d'explications sur le passé et les pouvoirs de Wanda Maximoff. Toujours incarnée par Elizabeth Olsen, ce nouveau chapitre permet de développer un élément fondamental de l'histoire de La Sorcière Rouge : la Magie du Chaos. Wanda et Pietro sont similaires à leurs personnages dans les comics à bien des égards, mais différents dans certains domaines clés. Évidemment, les deux jumeaux ne sont pas des mutants dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), contrairement aux comics où ils sont les enfants du puissant Magnéto. À l'époque de Avengers : l'ère d'Ultron, Disney et Marvel Studios ne possédaient pas encore les droits d'exploitation de la 20th Century Fox, et donc de la franchise X-Men. Ainsi, le MCU a expliqué que les deux protagonistes ont obtenu leurs pouvoirs grâce à une pierre d'infinité. Mais grâce à WandaVision, il semblerait que les règles aient encore changé.

C'est quoi la Magie du Chaos ?

Dans ce dernier épisode en date, Agatha Harkness cherche à déceler la puissance de Wanda. En puisant dans son passé, la sorcière apprend que Wanda est en connexion avec la Magie du Chaos. Elle la surnomme alors officiellement La Sorcière Rouge pour la première fois de toute l'histoire du MCU.

L'origine de la Magie du Chaos dans Marvel Comics remonte à la formation même de la Terre. Il y a plus d'un milliard d'années, une ancienne race d'êtres puissants connus sous le nom de Dieux Anciens peuplait la Terre. L'un d'entre eux a rejoint le côté obscur pour devenir le vil démon Chthon, qui devint le premier être sur Terre à exploiter la magie noire. Chthon a gouverné la Terre pendant un certain temps comme Dieu du Chaos, utilisant ses capacités sans limite pour façonner la réalité à son image. Cependant, Chthon a été exilé et scellé dans une autre dimension à travers le mont Wundagore.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Wanda Maximoff est née près du mont Wundagore. Par conséquent, ses capacités mutantes ont été amplifiées par le pouvoir latent de Chthon. Ce dernier a choisi Wanda comme future enveloppe corporelle potentielle. Les capacités de La Sorcière Rouge n'ont par la suite cessé de croître avec son âge. Les limites exactes de la Magie du Chaos sont pratiquement inqualifiables. Cette forme de magie implique notamment la modification de la réalité. Elle donne à son utilisateur la force de créer, détruire ou modifier le tissu de la réalité lui-même. C'est notamment ce que fait La Sorcière Rouge dans l'excellent crossover House of M. En tant qu'utilisateur de la Magie du Chaos, Wanda Maximoff est une des protagonistes les plus puissantes de tout l'univers Marvel.

Comment la Magie du Chaos se manifestera-t-elle dans la suite du MCU ?

Pour le moment, le Marvel Cinematic Universe s'est plus orienté vers un univers de science-fiction que de magie. Si la Magie du Chaos est mentionnée, pour le moment il n'y aucune référence à Chthon. Difficile de savoir si ce dernier sera prochainement canonisé ou pas. Pour le moment, la phase 4 préfère miser sur le multivers plutôt que sur des éléments de magie. Mais WandaVision vient un peu déroger à la règle, notamment via le personnage d'Agatha Harkness. Celle-ci offre la première incursion réelle dans le monde de la Magie du Chaos.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

L'épisode 8 explique également comment Wanda obtient ses pouvoirs dans le MCU. En étant en contact avec la pierre de l'esprit, cela révèle ses capacités de sorcière. Quand elle est exposée à l'artefact, elle a une vision de sa représentation classique dans les comics. Le temps d'un court instant, la silhouette de La Sorcière Rouge vient à sa rencontre. Deux théories s'offrent alors aux spectateurs. Soit La Sorcière Rouge est une ancienne figure mythique qui réapparaît auprès d'un nouvel utilisateur via une sorte de réincarnation, soit Wanda est l'accomplissement de la prophétie de Chthon. Mais l'explication la plus probable est que Marvel Studios ait décidé de modifier l'origine de la Magie du Chaos, qui serait alors liée aux Pierres d'infinité. Quoi qu'il en soit, comme dans les comics, la Magie du Chaos semble être un outil surpuissant pour modifier le continumm temporel et la réalité elle-même !