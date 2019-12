WandaVision : découvrez les premières photos de tournage de la série Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney met l’accent sur Marvel pour sa plateforme de streaming. La série « WandaVision » sur les deux personnages éponymes a commencé son tournage et des premières photos viennent de tomber. De quoi en apprendre un peu plus sur l’intrigue d’un programme qui sera connecté à « Doctor Strange 2. »

On savait que le tournage de WandaVision allait débuter avant la fin de l’année 2019. Une première image très rétro a été montrée lors de la CCXP de Sao Paulo, dans laquelle on pouvait voir les deux personnages principaux campés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany avec un look qui sentait bon les années 50. Marvel n’a pas opté au hasard pour cet aperçu. La temporalité allait forcément soulever de grosses interrogations, car les personnages n’existent pas à cette époque. Tout le monde s’est donc demandé comment la série allait faire pour se connecter avec l’endroit où on avait laissé le MCU à la fin de la phase 3. WandaVision va en plus aller sur un terrain inédit en étant la première sitcom de l’univers Marvel, sans renier la partie grand spectacle. Cette image, justement, nous permettait de voir comment la série allait aborder ce genre très particulier.

Des photos de tournage pour WandaVision

Des images prises par des petits malins sur le tournage nous donnent à voir une autre temporalité, plus proche de la nôtre. Le site Juste Jared nous permet de découvrir Elizabeth Olsen avec une chevelure rousse moderne.

C’est ensuite Teyonah Parris qu’on découvre, dans la peau de Monica Rambeau. Il s’agit de la fille de Maria Rambeau, personnage vu dans Captain Marvel, qui est devenue plus grande. De ce que l’on comprend, elle semble travailler désormais pour le S.WO.R.D., qui est une agence en charge de s’occuper des relations avec les entités extraterrestres. On peut d’ailleurs voir sur d’autres photos, un soldat qui arbore le logo de l’entreprise devant les locaux.

Il ne fait pas de doute que l‘intrigue se déroulera plutôt dans le présent du MCU et que les passages sitcom pourraient n’être qu’une sorte d’échappatoire mentale créée par Wanda pour se bâtir une relation idyllique avec Vision. À moins que cette temporalité est à voir avec le multivers, un procédé qui sera au centre de l’univers étendu à l’avenir. On n’oubliera pas de préciser que la série WandaVision devrait se connecter avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness – de quoi attendre une éventuelle apparition de Benedict Cumberbatch.

Le show, attendu sur Disney+, sortira au printemps 2021, à une date encore indéterminée.