Wandavision : Disney confirme une diffusion en 2020

Disney donne des nouvelles de sa série "WandaVision" et confirme que la diffusion devrait commencer avant la fin de l'année 2020. "Faucon et le Soldat de l'Hiver" n'est plus la première création télé pour le MCU. Reste à savoir à quelle date nous retrouverons le couple formé par Scarlet Witch et Vision.

Le couple Wanda Maximoff/Vision au centre d'une série

Marvel innove. La série WandaVision va oser le mélange inattendu entre les codes de la sitcom et les habituels ingrédients de l'univers étendu. Les téléspectateurs vont retrouver Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) qui coulent des jours heureux en amoureux dans une banlieue pavillonnaire. Mais ils commencent à avoir des doutes sur ce qu'ils sont en train de vivre et ils vont se rendre compte que la réalité est très différente. Sans plus d'informations sur la suite de l'intrigue, on ne s'avancera pas sur les péripéties que vont traverser ses deux êtres aux pouvoirs puissants. Le début de la série devrait être assez déstabilisant, avec des scènes de la vie quotidienne pour remplacer l'action.

Toute la question est de savoir comment la série va se positionner dans l'univers étendu ? Rappelons que Vision est mort, donc sa présence n'est pas forcément logique puisque WandaVision se passe après les événements d'Endgame. L'une des théories possibles est que Scarlet Witch entretient une sorte de prison mentale où elle vit avec son compagnon. Il faudra suivre cette création télévisuelle, car elle va faire le lien avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour pousser la connexion avec la future réalisation de Sam Raimi, il se dit que Benedict Cumberbatch pourrait faire une apparition dans WandaVision. Au rayon des rumeurs, le site Murphy's Multiverse parle d'une série qui pourrait avoir plus de six épisodes.

WandaVision arrivera cette année

Le calendrier Marvel, que l'on connaît d'habitude très bien agencé et respectueux de ses deadlines, n'est pas épargné par le coronavirus. Tous les films ont vu leur date de sortie se faire modifier et on a un gros doute sur l'arrivée de Black Widow le 28 octobre prochain. Les derniers rapports de la presse américaine évoquent un report imminent similaire à celui qu'a subi Wonder Woman 1984 (du 30 septembre au 30 décembre).

Sur le petit écran aussi, c'est le flou total. Le Marvel Cinematic Universe va s'étendre sur Disney+ avec plusieurs programmes. Le premier devait être Faucon et le Soldat de l'hiver, que l'on espérait pour l'été. La production n'est pas encore terminée et il faudra très vraisemblablement attendre 2021 pour découvrir les aventures des deux héros qui remplacent Captain America. Arriverons-nous à avoir notre dose de Marvel cette année - sans compter Les Nouveaux Mutants ? Dans la bande-annonce des titres qui vont arriver sur sa plateforme dans les prochains mois, Disney confirme que la série WandaVision est prévue dans le lot !

Bonne nouvelle, car une diffusion en 2021 avait été évoquée à cause du coronavirus. Aucune date précise n'est encore communiquée mais on pense que nous pourrions commencer à découvrir cette série en décembre prochain. D'une part parce que c'est ce mois-là que devait arriver WandaVision avant les dernières perturbations et, d'une autre part, ce délai permet de se placer juste après la fin de la saison 2 de The Mandalorian, pour les fêtes de fin d'année. Cet enchaînement pourrait idéalement se prolonger avec l'arrivée de Faucon et le Soldat de l'Hiver durant la première partie de 2021. Une bande-annonce de WandaVision a des chances de tomber dans les prochaines semaines pour confirmer une date de diffusion.