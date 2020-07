Wandavision : la série Marvel ne sortira pas cette année - CinéSéries

L'année 2020 était importante pour le développement du Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. Deux séries devaient être lancées, dont "Wandavision" en décembre prochain. Mais cette création va prendre du retard et arrivera probablement en 2021 sur Disney+.

Wandavision : une série pour annoncer le prochain Doctor Strange

Dans WandaVision, les suiveurs du MCU vont pouvoir retrouver le couple formé par Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), dans sa petite existence tranquille en banlieue pavillonnaire. Mais ils vont se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond et que la réalité pourrait être toute autre. La série est vendue comme une tentative de sitcom mêlée à l'univers des super-héros.

La première partie de la série devrait suivre les deux protagonistes dans le cadre de leur quotidien puis un événement pourrait tout bouleverser et renouer ainsi avec le cahier des charges plus traditionnel de Marvel. Les fans ne devront pas manquer Wandavision car l'histoire va introduire des éléments qui seront importants dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est la nouveauté, désormais : il faudra suivre des séries qui seront connectées à l'univers installé au cinéma.

Wandavision prend du retard

Après Le Faucon et le Soldat de l'hiver qui a disparu du calendrier des sorties Disney+ du mois d'août, c'est au tour de Wandavision de modifier sa date de diffusion. La série était prévue pour décembre 2020, elle avait même été avancée alors qu'elle était prévue initialement l'année suivante. Dans un article du sérieux The Hollywood Reporter sur Hawkeye, le média américain affirme qu'il faudra attendre 2021 pour voir Wandavision. Un lancement serait bien plus envisageable au printemps prochain, pour compenser le retard pris dernièrement avec la crise sanitaire. Une période à laquelle doit déjà arriver le show sur Loki. Sera-t-il aussi reporté ? C'est fort possible, si l'idée est d'occuper le terrain à chaque fois avec une seule série originale.

Le tournage de Wandavision était bien entamé mais le contexte a stoppé l'équipe, exactement comme pour Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Réajustement du calendrier oblige, cette dernière devrait entamer sa diffusion avant la fin de l'année, à la place de Wandavision, puis cette seconde arrivera tranquillement en 2021. Le temps ne presse pas, Doctor Strange 2 est maintenant reporté à mars 2022. L'essentiel est que la série menée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany sorte avant pour préparer le terrain.