WandaVision ép4 : des explications et une théorie qui se confirme

Suite à trois épisodes qui étaient centrés sur la vie de Wanda et Vision, la série a décidé d'enfin montrer l'envers du décor. Une théorie se confirme, des explications tombent et on y voit désormais un peu plus clair sur la direction qu'emprunte "WandaVision".

WandaVision : des débuts réussis

WandaVision a trouvé un véritable écho dans les médias depuis son lancement. Pas uniquement parce que l'on parle du premier projet Marvel après une année de disette. Mais parce que la série a affiché un style particulier et a lancé des premiers éléments intrigants pour teaser son scénario.

Depuis son lancement, le programme prend l'apparence d'une sitcom. Pas de surprise, Marvel annonce depuis un moment cette appartenance à ce genre télévisuel. L'exécution ne déçoit pas non plus. Parce qu'elle arrive à rester en phase avec l'univers étendu grâce à des indices disséminés ponctuellement. Les événements ont pris une tournure encore plus importante avec la fin de l'épisode 3. Quand on découvrait que la voisine Geraldine (Teyonah Parris) était une possible menace pour Wanda. En sortant le nom d'Ultron pour parler de la mort de Vif-Argent, elle avait été expulsée illico de Westview. Un retour dans la réalité qui annonçait que des réponses allaient tomber sous peu.

WandaVision ©Disney+

Les premières explications sur l'intrigue

L'épisode 4 ne déçoit pas sur ce point. Avec une relecture complète de tout ce qui s'est passé les deux dernières semaines sur Disney+. Après une scène d'introduction qui se rattache aux événements d'Endgame, WandaVision nous présente officiellement Monica Rambeau lors de son retour au SWORD. Elle est chargée d'enquêter sur un dossier mystérieux. Ce qui l'amène à découvrir la petite ville de Westview. D'après le shérif, cet endroit n'existait pas auparavant et personne n'y habite. Pour avoir une meilleure vue, elle dégaine un drone ayant la forme d'un hélicoptère. À une certaine distance, il va disparaître. Et vous l'avez forcément reconnu. Il s'agit de celui qui s'est crashé dans le jardin de Wanda. Monica découvre alors un champ magnétique autour de la ville et va se faire aspirer. Lançant ainsi une grande opération du SWORD pour percer le mystère Westview.

L'organisation découvre que Wanda est derrière cette mise en scène. On rejoint donc une théorie très répandue comme quoi elle se serait forgée une prison pour s'émanciper du monde réel. Un endroit où elle peut tout contrôler et qui lui permet de continuer à vivre avec Vision. Le SWORD est bien là pour essayer de comprendre la situation et les précédents indices prennent du sens car on découvre cette fois l'action des agents. L'homme qui sort de la bouche d'égout était envoyé pour essayer de pénétrer dans Westview, pendant que l'étrange message vocal à la radio était une tentative de Jimmy Woo (Randall Park) et Darcy Lewis (Kat Dennings). Même le dernier plan du premier épisode trouve du sens, puisque quelqu'un était effectivement en train de regarder la série fictive avec les deux Avengers.

Wanda (Elizabeth Olson) - WandaVision ©Disney+

Wanda dépeinte comme une menace

La compagne de Vision prend conscience que son univers est menacé et quelle va devoir le défendre. Quand son mari lui propose de vivre ailleurs, elle lui répond que leur maison est ici, qu'elle gère la situation. Nous l'avions remarqué lorsqu'elle a rembobiné le temps à plusieurs reprises. Darcy et Jimmy se rendent compte que quelque chose cloche quand la retransmission de la série est amputée d'une partie, pour éluder la disparition de Monica.

La série semble enfin déterminer la position de Wanda en tant que possible menace. Cette dernière ayant l'air de s'être engagée, après les événements d'Endgame, dans un vrai délire que le SWORD doit juguler. On retombe sur cette idée que WandaVision est une adaptation libre des comics House of M. Les choses se décantent mais il reste encore plus d'une question sans réponse.