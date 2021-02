WandaVision épisode 7 : découvrez ce clin d'œil à Stan Lee

Le regretté Stan Lee n'est plus parmi nous. Mais même s'il est décédé, le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de lui rendre hommage à travers ses œuvres. C'est le cas avec « WandaVision » qui réserve un petit clin d’œil à l'artiste.

WandaVision : la série du moment

Disney+ diffuse actuellement WandaVision, la série Marvel centrée sur les personnages de La Sorcière Rouge et de Vision. Pour l'occasion, Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles respectifs. Le show est dirigé par Jac Schaeffer et permet de mettre en scène une histoire inédite autour de La Sorcière Rouge. Cette dernière a créé toute une réalité alternative, Westview, pour ramener son défunt époux à la vie. La série rencontre un grand succès auprès des fans du MCU.

L'hommage discret à Stan Lee

Le dernier chapitre en date, l'épisode 7, se situe dans les années 2000. En effet, chaque semaine, WandaVision rend hommage aux sitcoms d'une décennie. Après les années 60, 70, 80 et 90, l'épisode 7 prend place au XXIème siècle avec des références à des sitcoms comme Modern Family ou The Office. Mais le MCU est également célèbre pour les apparitions récurrentes de Stan Lee, le fondateur de Marvel Comics. Malheureusement, le grand manitou de l'univers Marvel est décédé en 2018, et sa dernière apparition cinématographique est dans Avengers : Endgame. Qualifiant Stan Lee d'irremplaçable, Victoria Alonso, vice-présidente de Marvel Studios, a promis à l'époque qu'il n'y aurait plus de caméo de l'auteur à l'avenir. Il faut donc comprendre que Stan Lee ne sera pas recréé numérique pour les besoins de ses caméos. Mais heureusement, il y a d'autres moyens de rendre hommage à Stan Lee.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

C'est notamment le cas dans WandaVision. Dans ce septième épisode, Jac Schaeffer n'hésite pas à lâcher un petit easter egg sur Stan Lee. En effet, une référence à Stan the Man s'est glissée dans le show. À un moment dans l'épisode, le nom de Wanda apparaît sur une plaque d'immatriculation. Sur celle-ci est également inscrit une série de six chiffres : 12 28 22. Ce nombre représente la date de naissance de Stan Lee qui est venu au monde le 28 décembre 1922. Un clin d'œil habile qui permet une fois de plus d’honorer la mémoire de cet artiste hors norme, qui manque déjà énormément aux fans de l'univers Marvel.