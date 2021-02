WandaVision : Monica se transforme en [SPOILER] dans l'épisode 7

WandaVision nous a offert un épisode 7 riche en rebondissements cette semaine, avec notamment la transformation de Monica. Tour d'horizon des éléments à retenir et de ce que la suite peut nous réserver maintenant que des théories se confirment.

Un épisode 7 important pour la suite

La semaine dernière, la série WandaVision n'a pas avancé autant qu'on l'aurait voulu. Un épisode plus calme, après des nombreuses révélations depuis le lancement. Cette septième partie a décidé d'être plus généreuse avec plusieurs scènes importantes. Vision (Paul Bettany) s'associe avec Darcy (Kat Dennings) pour comprendre les actes de Wanda (Elizabeth Olsen) mais le duo n'est pas tellement exploité. Il sert plutôt pour des pauses comiques avec des obstacles désopilants. Quand les deux personnages parviendront à leur destination, ils retrouveront Monica (Teyonah Parris) qui est encore passée d'un univers à l'autre, ainsi qu'Agnès (Kathryn Hahn) ayant enfin levé le voile sur son identité.

Wanda, pas si méchante que ça

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Disney+

WandaVision avait pris une direction étonnante depuis quelques temps, en montrant Wanda comme une menace. Son cocon qu'est Westview devait être défendu et elle n'a pas hésité à menacer le SWORD. La série s'affirmait en tant qu'adaptation libre des comics House of M, avec une héroïne qui veut profiter de ce monde parallèle où son mari, Vision, est de retour à la vie. Notre regard sur la situation s'inverse cette semaine et Wanda n'est plus présentée comme une méchante. Hayward (Josh Stamberg) a en réalité l'intention de la stopper pour récupérer Vision et en faire une arme. Il fait tout pour que Wanda soit considérée comme une ennemie à abattre. Monica et Jimmy (Randall Park), avec l'aide de Darcy, ont compris quel était le plan du SWORD.

Une seconde menace se précise cette semaine également, avec la révélation au sujet d'Agnès. Les théories le clamaient depuis des semaines, avant même le lancement de WandaVision, et la confirmation vient de tomber : sa véritable identité est Agatha Harkness. Une sorcière qui aurait tout manigancé et cacherait un gros secret dans sa cave (plus de détails sur le personnage ici). Ainsi, tout semble se mettre en place pour préparer l'arrivée de Mephisto, célèbre ennemi cité dans d'innombrables théories.

Monica devient une super-héroïne

Avant le dénouement final, l'épisode 7 donne aux fans ce qu'ils attendaient dans le développement de Monica Rambeau. La fille de Maria vient de s'installer dans l'univers étendu et aura un rôle important à l'avenir. On peut l'assurer, car elle est annoncée au casting de Captain Marvel 2. WandaVision sert d'origin story pour l'introduire sous sa forme super-héroïque. Rappelez-vous, la semaine dernière, Darcy la prévenait qu'elle avait été affectée lors de son passage à Westview. Désireuse d'y retourner pour parler à Wanda, elle achève donc cette fois sa transformation. Lors d'une jolie scène de transition entre les deux mondes, elle voit son corps subir des changements. Quand elle arrive de l'autre côté, ses yeux bleus ne laissent plus de place au doute : Spectrum vient de naître. On ne tarde pas à le comprendre lorsqu'elle peut s'opposer à Wanda en usant de ses pouvoirs.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Disney+

Pas grand monde ne sera étonné de cette progression. Les fans avaient des soupçons sur sa transformation depuis longtemps. Spectrum est une héroïne très puissante dans les comics. Capable de manier une force énergétique à sa guise, elle peut se déplacer en volant et même se rendre invisible par moments. Elle ne sera pas de trop pour aider Wanda, désormais aux prises avec Agatha. WandaVision est non seulement bien connectée à Spider-Man 3 et à Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour la gestion du multivers, mais elle est aussi l'un des prémices à Captain Marvel 2. Vous aurez remarqué que Monica a manifesté précédemment une certaine rancœur à l'encontre de Carol. Les retrouvailles entre les deux femmes pourraient faire des étincelles. Et si - soyons fous - cela arrivait justement dans WandaVision ? Après tout, nous sommes en droit d'y croire depuis qu'un énorme caméo a été annoncé.