WandaVision : découvrez qui est Agatha Harkness, puissante figure de l'univers Marvel

La showrunner de « WandaVision » aura fait languir ses spectateurs concernant Agnès. Le personnage incarné par Kathryn Hahn joue finalement un double jeu. Les fans de Marvel Comics s'en sont doutés dès le début de la série et ils avaient vu juste, Agnès est bien Agatha Harkness.

Agnès se révèle !

Depuis le tout début de cette première saison de WandaVision, quelque chose cloche avec le personnage de Kathryn Hahn. Cette dernière incarne Agnès, l'un des seuls personnages récurrents de Westview. Cette dernière est présente depuis le tout premier chapitre de cette première saison. Très rapidement, les fans ont fait de nombreuses suppositions concernant son cas. De nombreux indices ont poussé les spectateurs attentifs à considérer Agnès comme étant Agatha Harkness. L'épisode 7 de cette semaine vient leur donner raison. La protagoniste se révèle enfin et confirme sa véritable identité. Et encore une fois, les fans avaient vu juste.

Agnès/Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Plusieurs éléments dissimulés dans le show suggéraient qu'Agnès pouvait être Agatha Harkness. Déjà, la similitude dans les prénoms. Les deux commencent par la lettre A. Léger mais pas anodin. Ensuite, le S.W.O.R.D a des dossiers sur tous les habitants de Westview. Cependant celui de Agnès et son mari sont totalement vierges. L'organisation ne possède aucune information sur ces deux personnages. De même, Agnès avait totalement conscience d'être dans la sitcom de Wanda. Allant même jusqu'à refaire des répliques, où potentiellement aider Wanda à créer ses enfants. Enfin, elle parle sans arrêt de son mari Ralph, pourtant totalement absent du show. C'est bien simple, on attend encore son apparition dans la série. Et ce fameux mystérieux personnage pourrait donc lui aussi être quelqu'un d'autre. Il pourrait être une autre figure qui domine Agatha Harkness dans l'ombre. Et la théorie la plus évidente demeure celle de Mephisto. Et si Ralph était en réalité le nom pour masquer le roi des enfers ?

Qui est Agatha Harkness ?

Ainsi, on en a maintenant la confirmation : Agnès est en réalité Agatha Harkness. Dans les comics, il s'agit d'une puissante sorcière, l'une des plus anciennes de tout l'univers Marvel. Créée en 1970 par Stan Lee et Jack Kirby eux-mêmes, elle est généralement accompagnée d'un chat noir nommé Ebony. Dans sa version papier, elle est plutôt du côté des gentils. Elle a par le passé joué le rôle de mentor pour Wanda, puis de nounou pour Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Jane Storm, le couple des 4 Fantastiques. Moins puissante que La Sorcière Rouge, il faut néanmoins se méfier de ses capacités et de son expérience.

Agatha Harkness ©Marvel Comics

Aussi appelée Aunty Agatha, cette sorcière est âgée de plusieurs millénaires. Ses souvenirs remontent jusqu'à -10 000 avant J.C, à l'époque où l'Atlantide a coulé au fond des océans. Au XVIIIème siècle, elle s'installe dans la colonie anglaise de Salem, pour fonder son propre couvent de sorcières, dans l'espoir de pratiquer librement la magie. Une référence évidente au procès des sorcières de Salem en 1692 dans plusieurs villages du Massachusetts : la chasse aux sorcières la plus médiatisée de l'histoire.

Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été recrutée par l'armée pour mener à bien des missions secrètes. Par la suite, Agatha Harkness est venue en aide à La Sorcière Rouge, quand celle-ci était aux prises avec Mephisto. Ce dernier a prêté des âmes à Wanda pour les enfants qu'elle a créés de toute piècesx. Agatha est intervenue pour régler cette affaire et a effacé la mémoire de sa protégée. Elle a également aidé à ressusciter Wonder Man. Des éléments qui connectent tout ceci à d'autres théories : l'identité des jumeaux, la présence de Pietro et évidemment l'ombre de Mephisto. Agatha Harkness a finalement trouvé la mort des mains de Wanda elle-même, qui a donc tué son ancienne mentor. La raison : la mutante était très affaiblie psychologiquement par la perte de ses enfants, remettant la faute sur Agatha Harkness.

Agatha Harkness débarque dans la série

La confirmation qu'Agnès est Agatha Harkness relance le show. Les fans peuvent se réjouir d'avoir vu juste dans l'histoire de Jac Schaeffer. En même temps, dès le troisième épisode, Agnès paraissait louche. Cette protagoniste semblait en savoir davantage que les autres sur Westview et sur Wanda. Rapidement, certains spectateurs ont affirmé que Agnès était derrière tout ceci, et qu'elle contrôlait tout. À l'heure actuelle il est encore difficile de savoir si c'est réellement le cas. Et peut-être qu'un autre personnage comme Mephisto se cache encore derrière elle...

Agnès/Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Apparemment, Agatha veut garder Wanda dans cette réalité parallèle. Visiblement, c'est elle qui est derrière l'apparition de Pietro dans l'épisode 5. Mais c'est encore trop tôt pour savoir si elle tire réellement toutes les ficelles et quel est clairement son but. En tout cas, dans WandaVision, elle apparaît comme une antagoniste, à la différence des comics. Elle devrait logiquement s'opposer à Wanda dans la fin du show, à moins que l'épisode 8 ne révèle de nouveaux éléments sur le but d'Agatha Harkness. En tout cas, elle cherche clairement à manipuler Wanda. Pourquoi ? Affaire à suivre !