WandaVision épisode final : la famille de Wanda se retrouve sur une première image

« WandaVision » va se conclure cette semaine. L'épisode 9 du show est attendu vendredi 5 mars 2021 sur Disney+. La firme profite de cette dernière semaine de promotion pour dévoiler une image inédite de cette conclusion tant attendue.

WandaVision : dernier épisode

On arrive à la toute fin de WandaVision. La série de Jac Schaeffer va dévoiler son grand final ce vendredi. Il y a quelques semaines, Marvel Studios a lancé la phase 4 de son Marvel Cinematic Universe (MCU) via la série de Jac Schaeffer. En neuf épisodes, WandaVision a raconté une nouvelle histoire post Avengers : Endgame centrée sur les personnages incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Une série qui a d'abord déconcerté les fans avant d'en séduire la plupart grâce à des idées scénaristiques inédites dans le MCU.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Au cours de la série, La Sorcière Rouge a décidé de créer toute une réalité alternative pour ramener son défunt époux à la vie. Ainsi, grâce à ses puissants pouvoirs elle prend en otage une ville entière pour que Vision puisse de nouveau exister. Au cours de son périple, Wanda va également créer deux enfants : Billy et Tommy, qui devraient logiquement être Speed et Wiccan, deux personnages connus des lecteurs de comics, véritables enfants de la mutante dans les histoires papiers.

Nouvelle image pour ce dernier épisode

Pour accompagner la sortie prochaine de cet ultime épisode de la première saison, Disney a publié une image inédite. Un cliché qui met en scène Wanda, Vision, Tommy et Billy prêts à en découdre face à leur ennemi commun : Agatha Harkness. Chaque membre de la famille est en position de combat, prêt à passer à l'action. Certains petits malins ont vu une comparaison évidente avec Les Indestructibles, notamment dans la disposition des personnages à l'écran.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

C'est la première fois depuis quelques épisodes maintenant que les quatre membres de la famille sont réunis. Vision est parti de son propre chef au début de l'épisode 6 et n'est pour le moment pas encore revenu auprès de Wanda. Quant à Billy et Tommy, ils sont actuellement à la merci d'Agatha Harkness. Cette image suggère donc que La Sorcière Rouge va parvenir à libérer ses enfants des griffes de son ennemi.

Cette photographie pourrait également suggérer un final bourré d'action, un élément qui manque à certains fans du MCU, dépaysés par l'absence d'action frontale dans le show. Ce dernier épisode devrait donc conclure cette saison 1, et logiquement ramener les personnages phares du show comme Darcy Lewis, Monica Rambeau, Vif Argent ou encore Jimmy Woo. Rendez-vous vendredi 5 mars pour voir tout ça sur Disney+ !