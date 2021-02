WandaVision : est-ce Mephisto qui se cache sur la dernière affiche de la série ?

Cela fait maintenant un moment que les fans prétendent que Mephisto va apparaître dans "WandaVision". Certains pensent même qu'il est le grand méchant derrière tout ce dérèglement. Une hypothèse soutenue par la dernière affiche de la série Marvel, dans laquelle certains pensent avoir décelé la présence du roi des Enfers.

WandaVision : retour sur la théorie de Mephisto

Mephisto est un super-vilain de l'écurie Marvel créé en 1968 par Stan Lee et John Buscema. Librement inspiré de Méphistophélès, et plus largement de toutes les incarnations du Diable, Mephisto est un puissant ennemi de Ghost Rider et de Dr Strange. Mephisto est également un fin stratège, un menteur émérite et possède une intelligence plus développée que celle des humains normaux. Il a la capacité de modifier sa taille, de manipuler les souvenirs, de projeter des illusions, et même d'altérer le temps.

Il est alimenté par les sources maléfiques des enfers, et est incapable de mourir dans le monde des vivants. Si jamais son enveloppe se fait détruire, il reprendra vie dans son royaume, où il est par ailleurs beaucoup plus puissant. Mephisto a pour but de conquérir le monde des vivants et de gagner en puissance via l'âme des mortels.

Mephisto (Peter Fonda) - Ghost Rider ©Columbia Pictures

Ce personnage emblématique est capable de tenir tête à des personnages très puissants à l'instar de Thanos. Et a même mis en échec Galactus lui-même. Rien que ça ! Au cinéma, Mephisto est apparu à deux reprises, dans les deux opus de Ghost Rider. Une première fois sous les traits de Peter Fonda, puis sous ceux de Ciaran Hinds dans le deuxième film. À l'heure actuelle, une théorie tourne sur le net, certifiant que Mephisto devrait être l'ennemi de Loki dans la série éponyme. Un élément de la bande-annonce semble suggérer que le roi des Enfers pourrait jouer de mauvais tours au dieu de la malice. Mais avant même cette possible introduction, d'autres fans imaginent l'entrée en scène de Mephisto dès WandaVision.

Une affiche qui leur donne raison ?

Pour accompagner la mi-saison de WandaVision, Marvel Studios a sorti une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche teaser. Si la bande-annonce contient des images inédites, rien ne semble suggérer l'apparition de Mephisto. Par contre, sur l'affiche, c'est une autre histoire. En regardant de plus près ce nouveau poster de WandaVision, un détail a attiré notre attention. Outre les présences de Wanda, Vision, Monica Rambeau, Agnes, Darcy Lewis et Jimmy Woo, un autre personnage s'est peut-être dissimulé dans le cadre. En effet, sur le papier peint derrière les différents protagonistes semble se dessiner le visage du démon. Cela n'a évidemment pas été confirmé par Marvel, ni par Jac Schaeffer, la showrunneuse de la série, mais ce motif particulier n'était pas présent avant :

Outre ce détail sur Mephisto, l'agent du S.W.O.R.D, surnommé l'apiculteur à cause de sa tenue, est également présent aux côtés des protagonistes. Cela pourrait donc éventuellement suggérer son retour dans les prochains épisodes. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas son destin au sein de la série.

Quant à la présence ou non de Mephisto, il va falloir encore attendre avant d'avoir une réponse claire. Cependant, le roi des Enfers aurait totalement sa place dans la série. En effet, dans les comics, c'est lui qui vient voir Wanda pour lui proposer des âmes humaines à mettre dans ses enfants qu'elle a créés de toute pièce. Coïncidence : Wanda et Vision viennent d'avoir des jumeaux dans la série... De plus, Elizabeth Olsen a teasé une apparition de taille à venir. Caméo qui n'est pas encore survenu... Beaucoup d'éléments qui pourraient donc tendre vers une apparition de Mephisto.