WandaVision : un énorme caméo va arriver dans la série

La série "WandaVision" ne cesse de faire parler depuis son lancement en janvier 2021. À mi-chemin, nous ne savons pas encore quel peut être le fin mot de cette histoire. Elizabeth Olsen fait grimper les attentes en annonçant un caméo massif dans les prochains épisodes.

WandaVision : le retour du MCU après un an d'absence

Sevrés pendant une année entière, les fans de Marvel ont enfin pu replonger dans l'univers étendu avec WandaVision. La toute première série du MCU a été lancée le 15 janvier. Sans surprise, elle est un sujet largement commenté par la presse et les réseaux sociaux. Le postulat de base, pour vous le rappeler succinctement, présente Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans une ambiance rétro. Les deux super-héros s'illustrent dans leur quotidien mais des indices vont révéler qu'ils ne sont pas dans la réalité. La série se déroule après les événements d'Avengers : Endgame et commence à déballer ses arguments au fil des semaines. Le SWORD s'est manifesté, la position de Wanda s'affirme, des personnages entrent en scène... Et les théories fusent sur le net !

Il est évident que des surprises relatives à l'univers Marvel vont nous attendre dans les prochaines semaines. Le MCU est justement excitant pour les fans parce qu'il construit des ponts entre les œuvres. En l'occurrence, on sait depuis un moment que WandaVision sera en lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elizabeth Olsen reprendra son rôle pour le long-métrage dirigé par Sam Raimi. La série aura normalement, également, des répercussions sur l'intrigue de Spider-Man 3. Deux projets qui vont se servir des particularités du multivers pour jongler entre les dimensions. Mais en attendant que tout soit révélé au public, on ne peut qu'émettre des hypothèses.

WandaVision ©Disney+

Un caméo important va arriver

Lors d'une interview pour TVLine, Elizabeth Olsen a révélé qu'un énorme caméo était au programme. Quelque chose de l'ampleur de l'apparition de Luke dans l'épisode final de la seconde saison de The Mandalorian. Ce qui veut dire que cette apparition est un secret absolu pour le moment et que rien n'est sorti dans la presse. De prime abord, nous pourrions penser qu'elle veut parler de Doctor Strange. Mais comme nous le soulignons plus haut, tout le monde s'attend à ce qu'il s'illustre à un moment dans la série. Pour teaser le futur film dans lequel il sera au centre. Si nous restons convaincus que Benedict Cumberbatch va se présenter à un moment dans WandaVision, un autre caméo de la même ampleur serait dans les tuyaux.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Quel personnage susceptible d'apparaître ?

Vient le moment de se demander quel personnage Marvel peut créer la surprise dans la série. Si la comparaison avec Luke est faite, c'est que ce caméo doit concerner une figure majeure du MCU. Peut-être un membre des Avengers ou carrément un personnage qui n'a pas encore été introduit. On privilégiera la première option et on pense immédiatement à Tom Holland, concerné par le multivers dans sa prochaine aventure. Le voir brièvement dans WandaVision pourrait engendrer énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Pareil pour Captain Marvel, qui a un lien avec Monica Rambeau (Teyonah Parris). Il ne serait pas idiot, aussi, de mettre une pièce sur Vif-Argent. Alors, certes, le personnage est mort. Mais Vision l'était aussi avant la série !

Reste la possibilité de voir en action un des personnages destinés à s'illustrer sur le petit écran. Loki ou Ms Marvel, pour donner des exemples au hasard. Les plus optimistes peuvent rêver d'une introduction d'un X-Men, afin de commencer à mettre en place l'arrivée des mutants dans le MCU. Un cas de figure qui nous semble un peu trop prématuré, même si une récente théorie avance que Magnéto pourrait se manifester. Libre à vous d'y croire.

En plus de ce caméo teasé par l'actrice principale, Jac Schaeffer, la créatrice de la série, annonce que plusieurs surprises sont attendues dans les prochains épisodes. On espère qu'elle veut également parler de l'épisode 5 qui sera diffusé dès vendredi sur Disney+ !