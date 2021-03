WandaVision : et si la nouvelle Vision était le tout premier Dark Avenger ?

Le dernier épisode en date de « WandaVision » réserve une scène post-générique assez impressionnante. Ce huitième chapitre de la série de Jac Schaeffer révèle la présence d'une nouvelle Vision. Et celle-ci pourrait potentiellement avoir une incidence sur l'avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU).

WandaVision : une scène post-générique lourde de sens

L'avant-dernier épisode de la saison 1 de WandaVision est déjà disponible sur Disney +. Ce huitième chapitre réserve une surprise de taille puisque la scène post-générique révèle un nouveau personnage. Cette série, dirigée par Jac Schaeffer, met en scène les nouvelles aventures de Wanda, toujours incarnée par Elizabeth Olsen. Trop assaillie par la mort de Vision, toujours campé par Paul Bettany, Wanda décide de créer toute une réalité alternative pour ramener son défunt mari à la vie. Dans le dernier épisode en date, le public prend connaissance qu'elle a recréé Vision de toutes pièces, et que la dépouille du véritable Vision est toujours au S.W.O.R.D.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

La scène post-générique de ce huitième épisode nous apprend que Tyler Hayward (Josh Stamberg), le directeur du S.W.O.R.D, se sert de la dépouille de Vision pour créer une nouvelle arme. Le public fait alors la connaissance d'une nouvelle version de Vision, toujours en vibranium, mais cette fois toute blanche. Cette nouvelle version qui n'a pas les couleurs du justicier, devrait être un androïde sans émotion ni sentiment et un objet militaire extrêmement puissant. Une décision qui s'inspire du comics Vision Quest de John Byrne, à travers lequel Vision est reconstruit pour devenir une arme. Incapable de ressentir la moindre émotion, ni aucune empathie envers les êtres humains, cette nouvelle incarnation de Vision scelle le sort de sa relation amoureuse avec Wanda.

C'est quoi les Dark Avengers ?

Cette nouvelle Vision n'annonce rien de bon pour le dénouement de WandaVision. Le S.W.O.R.D va certainement se servir de cet humanoïde pour arrêter La Sorcière Rouge et ses folies à Westview. Cette dernière va sûrement devoir tuer Vision une nouvelle fois si elle veut s'en sortir vivante et protéger sa réalité alternative. Tout un programme pour l'héroïne qui est dans une position complexe à la veille de la conclusion. Mais cette nouvelle Vision pourrait même avoir une influence plus large sur le MCU. Une nouvelle théorie vient de sortir sur le net. En effet, certains fans pensent que la Vision blanche pourrait être le premier membre des Dark Avengers.

Dark Reign ©Marvel Comics

Dans les comics, cette équipe survient après Secret Invasion. Dans cet arc passionnant, c'est Norman Osborn qui donne le coup fatal aux Skrull. Il sauve ainsi le monde aux yeux du peuple et de ses dirigeants. Ces derniers décident donc de le mettre à la tête d'une nouvelle équipe d'Avengers. Le Bouffon Vert revêt ainsi une ancienne armure de Tony tark appelée Iron Patriot (déjà apparue dans Iron Man 3), et s'entoure des pires vilains de la création. Venom se fait passer pour Spider-Man, Daken pour Wolverine, Opale pour Miss Marvel et Bullseye pour Œil de Faucon. Il complète son équipe avec Ares, le dieu de la guerre, Noh-Varr et le puissant Sentry. Par la suite, il fait également appelle à Skaar, le fils de Hulk. Cette équipe ultra puissante est créée en 2009 par Brian M Bendis, et rencontre un franc succès auprès des lecteurs de comics.

La nouvelle Vision premier membre des Dark Avengers dans le MCU ?

Pour le moment, les Dark Avengers n'ont pas encore été introduits dans le MCU. Mais certains indices peuvent laisser entendre cette future apparition. Déjà, le S.H.I.E.L.D n'existe plus. Dans les comics, l'organisation gouvernementale de Nick Fury est remplacée par le H.A.M.M.E.R, mis en place par Norman Osborn. Ensuite, il se murmure que l'ancien Bouffon Vert pourrait réapparaître dans le MCU au cours de la phase 4. Enfin, et c'est le plus gros indice, l'arc Secret Invasion va bientôt être développé dans une série Disney + éponyme.

Dark Reign ©Marvel Comics

Mais outre la présence de Norman Osborn, un nouvel arrivant vient d’émerger dans WandaVision. Il s'agit de Tyler Hayward, le directeur du S.W.O.R.D, qui ne semble pas avoir que de nobles intentions. Ce dernier pourrait remplacer Norman Osborn et se lancer dans la création des Dark Avengers. La Vision blanche pourrait ainsi être le tout premier membre de cette équipe sournoise et dangereuse. Un autre héros, qui sera prochainement introduit, pourrait lui aussi rejoindre cette équipe. Il s'agit de l'Agent U.S, incarné par Wyatt Russell, qui devrait être le nouveau visage de Captain America dans la série Falcon et Le Soldat de l'Hiver. Les Dark Avengers pourraient également être un moyen d'introduire Rulk dans le MCU. Il s'agit de l'alter-égo du général Russ (incarné par William Hurt depuis L'Incroyable Hulk en 2008) dans les comics. Un beau programme en prévision, qui devrait prendre de l'importance ou non à l'issue du dernier épisode de WandaVision.