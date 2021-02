WandaVision : et si la série permettait d'introduire le Dr Fatalis dans le MCU ?

La série « WandaVision » continue de créer un certain engouement auprès des fans Marvel. Ces derniers ne cessent de mettre en avant des théories en tout genre. L'une d'entre elles suggère que le show va servir à introduire le Dr Fatalis dans le Marvel Cinematic Univers (MCU).

WandaVision : l'introduction de la phase 4

Tandis qu'initialement Black Widow devait servir d'introduction à la phase 4 du MCU, à cause de la pandémie de covid-19 le long-métrage a sans arrêt été repoussé. Finalement, c'est la série WandaVision qui endosse ce rôle. Dirigée par Jac Schaeffer, elle permet notamment les retours de Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles de La Sorcière Rouge et de Vision. Les deux protagonistes sont enfermés dans une ville créée de toutes pièces : Westview.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Pour le moment, cinq épisodes ont vu le jour sur Disney +. Chaque vendredi, Marvel Studios propose à son public un nouveau chapitre de cette série étonnante. Bourré de fausses pistes, le scénario alambiqué entraîne les spectateurs dans une réalité alternative où Wanda semble être la reine. Elle a créé toute une ville artificielle pour ramener Vision à la vie. Un acte qui attire l'attention du S.W.O.R.D, une organisation gouvernementale chargée de gérer les manifestations paranormales.

Qui est Fatalis ?

Fatalis est un personnage culte de l'univers Marvel Comics. Créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby, il est d'abord l'ennemi des 4 Fantastiques. Mais rapidement cet antagoniste prend de l'importance, et est de plus en plus ambigu. Il devient roi de sa propre nation : la Latvérie. Au fil des années, il devient l'un des antagonistes les plus puissants de tout l'univers Marvel. Un personnage charismatique, autant du côté des méchants que des gentils, toujours enclin à servir son propre intérêt. Au cinéma, le personnage est apparu à trois reprises. Dans les deux films Les 4 Fantastiques de Tim Story sous les traits de Julian McMahon et dans le remake de Josh Trank, incarné par Toby Kebbell.

Fatalis ©Marvel Comics

Malgré ses deux apparitions cinématographiques, ce personnage iconique n'a jamais été représenté à sa juste valeur, et les fans attendent son introduction dans le MCU. Grâce au rachat de la Fox par Disney, Marvel Studios peut dorénavant utiliser le personnage comme bon lui semble. Et les fans scrutent tout indice de son apparition prochaine. Certains pensent qu'il sera présenté dans Black Panther 2, d'autres tout simplement dans le reboot de Les 4 Fantastiques par Jon Watts. Mais certains ont une autre théorie : la série WandaVision pourrait servir de tremplin à son arrivée dans le MCU.

WandaVision pour ramener Dr Fatalis dans le MCU ?

L'idée d'introduire Fatalis dans WandaVision est loin d'être stupide. Dans les comics, Fatalis et Wanda entretiennent une relation étroite et compliquée. Mari et femme le temps de quelques années, Fatalis a manipulé La Sorcière Rouge pour se servir de sa puissance incommensurable. Après House of M, alors que Wanda a été responsable de la disparition de nombreux Avengers et de 99,9% des mutants, elle est rejetée par tous, que ce soit les X-Men ou les Avengers. Seul Fatalis lui tend la main. Elle décide alors d'aller s'installer en Latvérie.

Il est bon également de préciser que, toujours dans les comics, Fatalis a également eu quelques affaires avec le puissant Mephisto. Beaucoup pensent que le diable de Marvel a une incidence sur WandaVision, et pourrait même être le grand méchant de la série. Mais ceci ouvre sur une autre théorie. Peut-être que, finalement, ce n'est pas Mephisto qui se cache derrière tout ça, derrière Westview et la perte de contrôle de Wanda. Peut-être qu'en réalité, c'est Fatalis qui est la tête pensante de tout ce petit jeu machiavélique.

Fatalis ©Marvel Comics

L'indice principal de cette théorie repose sur un ancien tweet. ComicBook a rapporté que la comédienne Sheila Knox avait fait un étrange tweet en 2019. Elle racontait sur ses réseaux sociaux qu'elle réduisait ses vacances pour tourner dans WandaVision. Le tweet se terminait par la phrase « Doomstadt ! In Helen ! ». Il est fort probable qu'il s'agisse d'une référence à la ville d'Helen, en Géorgie, lieu de naissance de Fatalis dans les comics. Quand à Doomstadt, c'est la capitale de la Latvérie.

Ça commence à faire pas mal d'éléments qui tendent à confirmer cette théorie. Surtout qu'Elizabeth Olsen a teasé un énorme caméo à la fin de la saison. Compte tenu de la vaste gamme de pouvoirs que possède Fatalis, et de sa relation avec Wanda, il n'est donc pas impossible de voir le personnage débarquer dans le MCU à travers WandaVision.