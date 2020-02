WandaVision : le synopsis officiel annonce un série prometteuse

Vous avez aimé ? Partagez :

Le Super Bowl a enfin pu permettre à Marvel de montrer les premières images de « WandaVision », l’une des séries du MCU qui sortira cette année sur Disney+. Un synopsis officiel vient d’être dévoilé pour nous teaser une série qui s’annonce surprenante.

Parmi tous les teasers diffusés lors du Super Bowl, celui proposé par Marvel a provoqué le plus de réactions. Pas surprenant, la popularité du MCU étant immense et, aussi, parce qu’on a pu voir des images inédites – là où les autres teasers reprennent majoritairement des passages des précédents aperçus. Marvel a donc profité d’un spot de 30 secondes pour montrer ses trois prochaines séries Disney+ : Falcon and the Winter Soldier, Loki et WandaVision.

La première narrera l’après-Captain America, quand la seconde évoquera les voyages du demi-frère de Thor dans le temps, à différentes dates de l’histoire de l’humanité. La troisième a tendance à nous intriguer plus que les autres parce qu’elle promet un mélange entre le genre de la sitcom et l’univers Marvel. Le teaser a bien insisté sur cet aspect en montrant le couple formé par Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans différentes situations de la vie quotidienne, à des époques différentes.

Un synopsis pour WandaVision

Dans la foulée, Disney+ a divulgué le synopsis :

WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux héros surpuissants vivant une vie idéale – commencent à se douter que tout n’est pas normal.

La promesse est séduisante parce que les sitcoms ont des codes très particuliers mais, d’une autre part, le MCU a aussi ses exigences parce que tous les programmes sont plus ou moins fortement liés. WandaVision aura d’ailleurs un lien avec Doctor Strange dans le multivers de la folie, l’un des prochains films de la phase 4. La notion multivers pourrait être très importante dans cette série. La vie de nos deux héros sera paisible jusqu’à ce qu’un événement chamboule tout. Il semblerait que celui-ci soit montré dans le teaser (image ci-dessous) :

Notre théorie est que Scarlet Witch est dans une sorte de prison mentale illusoire qui lui permet de continuer à vivre avec Vision, malgré le fait qu’il soit tué par Thanos. Mais quand elle va s’apercevoir que tout ceci n’est pas la réalité, WandaVision va basculer dans un autre genre. C’est probablement là que le S.WO.R.D. entrera en scène. Mais de quelle manière exactement ? Le synopsis reste volontairement mystérieux.

WandaVision arrivera cette année, à une date non dévoilée, sur Disney+.