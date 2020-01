Wandavision : Paul Bettany tease une série folle et risquée

Vous avez aimé ? Partagez :

Marvel et les prises de risque, on connaît le refrain. Combien de fois nous a-t-on vendu des grandes choses avant qu’on ne se rende compte, dans les faits, que ce n’était pas si dingue que ça ? Paul Bettany nous assure pourtant que la série « WandaVision » sera vraiment folle.

À chaque nouvelle pièce du MCU, Marvel veut nous faire croire que le studio s’est mis en danger, que cette fois ça va être encore mieux qu’avant. La vérité est bien différente mais il faut être d’une grande naïveté pour se laisser avoir. Parce que l’univers étendu est régi par un cahier des charges bien conçu et que pas grand chose n’est autorisé à sortir du moule sans que ce ne soit minutieusement contrôlé. Ce n’est pas demain la veille que cela va changer, même si la phase 4 du MCU intrigue. Pour la mise en avant du versant cosmique (Eternals, Captain Marvel 2), pour les possibles incursions dans le cinéma d’horreur avec Doctor Strange 2 (on nous a cependant bien fait remarquer que ce ne sera pas si terrifiant), pour l’apparition des nouveaux personnages et pour les extensions à venir avec des séries sur Disney+.

Ce dernier axe de travail prendra forme cette année avec deux programmes : Faucon et le Soldat de l’hiver et WandaVision. Le premier va raconter l’après Steve Rodgers quand le second sera lié à la prochaine aventure de Doctor Strange. On se pose un tas de questions sur le retour des personnages incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany parce que la série se la jouera rétro et sitcom pour une partie de son déroulé. La première image officielle sent bon les années 50, avec nos deux héros dans un salon.

Paul Bettany promet du lourd avec Wandavision

Mais ce ne devrait être qu’une partie du scénario, le reste communiquera bien entendu avec la timeline actuelle du MCU. Durant une interview chez Collider, Paul Bettany a teasé la série de fort belle manière :

J’admire tellement Kevin Feige et le courage qu’il a. La décision qu’il a prise avec cette série est tellement folle, très franchement, elle est vraiment risquée et vraiment nouvelle contrairement à ce qui a jamais été fait [chez Marvel].

Il y a comme un air de déjà vu avec cette déclaration. L’impression qu’on veut nous faire avaler la même chose à chaque fois. On a envie de le croire parce que dès que quelque chose dépasse – ici l’utilisation des codes de la sitcom -, il y a l’espoir de trouver un peu de cette trop rare magie. Le scénario de Wandavision est encore inconnu pour qu’on sache ce qui nous attend. Betttany promet qu’on va pouvoir bientôt découvrir un aperçu et quelque chose nous dit que le Super Bowl qui se profile à l’horizon début février s’impose comme un rendez-vous à guetter !

WandaVision n’a pas encore de date de diffusion mais arrivera cette année, après avoir été avancée !