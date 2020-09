WandaVision : quels personnages du MCU seront présents dans la série ?

La série Marvel « WandaVision » vient de lâcher sa bande-annonce. Attendue à la fin de l'année 2020 sur Disney+, elle sera finalement le seul produit issu du Marvel Cinematic Universe (MCU) en cette année maudite. Comme toujours, le show va ramener des personnages issus de l'univers connecté. Voici, pour le moment, la liste des protagonistes qui doivent revenir à travers la série.

WandaVision : la seule proposition Marvel de l'année

Comme toujours dans le MCU, WandaVision sera l'occasion de ramener certains personnages de cet univers connecté sur le devant de la scène. La récente bande-annonce de WandaVision a dévoilé quelques éléments et certains des protagonistes qui apparaîtrons dans le show. Pour rappel, la série est dirigée par Jac Schaeffer et est attendue fin 2020 sur Disney+. Ainsi, WandaVision sera le seul produit du MCU à sortir en cette année maudite, puisque Black Widow a de nouveau été déplacé.

La série se concentrera sur la relation entre La Sorcière Rouge, incarnée par Elizabeth Olsen, et Vision, campé par Paul Bettany. La puissante mutante va en effet créer une réalité alternative où sa moitié est encore vivante. Le show est très attendu par les fans de l'univers Marvel. Pour patienter, voici la liste des personnages du MCU qui vont apparaître dans WandaVision. Une liste non exhaustive puisque le show nous réservera certainement de nombreuses surprises.

Wanda et Vision

Évidemment, la série WandaVision ramènera les deux protagonistes. La série reprend après les événements de Avengers : Endgame. Vision est décédé des mains de Thanos, et la Sorcière Rouge est détruite par cette disparition. Le show mettra en scène la puissance de la Sorcière, qui va tout tenter pour ramener son défunt époux. Elle ira vraisemblablement jusqu'à modifier le tissu de la réalité (ce qui attirera peut-être l'attention de Doctor Strange). Des pouvoirs bien trop puissants qui entraîneront certainement une perte de contrôle de Wanda.

Quant à Vision, il est mort dans Avengers : Infinity War. Mais La Sorcière Rouge semble avoir ressuscité l'androïde, qui ne se rappelle pas des événements qui précèdent son décès. Le personnage culte sera donc bien de retour, dans sa forme habituelle, affublé de la Pierre d'Infinité, et de toutes ses capacités. Reste à savoir ce qui arrivera en cours de route.

Jimmy Woo

Son nom ne vous dit peut-être rien. Incarné par Randall Park dans le MCU, Jimmy Woo est un membre du SHIELD dans les comics. Dans le Marvel Cinematic Universe il est un agent du FBI chargé de surveiller Scott Lang dans Ant-Man et la Guêpe. Ressort comique dans le film de Peyton Reed, il semblerait que Jimmy Woo apparaisse dans WandaVision. Il sera cette fois un agent du SWORD, une organisation célèbre chez les lecteurs de comics, dédiée à la protection du monde contre les menaces extraterrestres. Une agence déjà apparue dans la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home et qui sera également présente dans la série Loki. Jimmy Woo ne se manifeste pas dans la bande-annonce, on sait donc encore très peu de choses sur son implication dans l'histoire.

Monica Rambeau

C'est un personnage (pour le moment) mineur du MCU. Monica Rambeau est déjà apparue dans Captain Marvel sous les traits de la jeune Akira Akbar. Il s'agit de la fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carole Danvers dans le film de Ryan Fleck et Anna Boden. Dans les comics, Monica est la première femme a endosser le costume de Captain Marvel, bien avant Carole Danvers. On pensait tous que le personnage allait évoluer dans Captain Marvel 2, mais Marvel Studios n'a pas attendu le long-métrage pour ramener l'héroïne. Interprétée par Teyonah Parris dans le show, elle apparaît sous sa forme adulte, et devrait évidemment avoir une forte implication dans l'intrigue.

Présente dans la bande-annonce, elle pourrait elle aussi être une membre du SWORD. Il est fort possible que ce soit elle qui découvre la réalité alternative créée de toutes pièces par Wanda. Ainsi, la série pourrait amener cette protagoniste à obtenir ses premiers pouvoirs dans le MCU, pour devenir une héroïne à part entière par la suite.

Darcy Lewis

Eh oui ,Darcy Lewis, l'assistante de Jane Foster dans les deux premiers films Thor, est de retour. Toujours interprétée par Kat Dennings, cela fait maintenant sept ans que ce personnage secondaire est absent du MCU. Elle reviendra donc dans WandaVision, et elle a même été repérée furtivement dans la bande-annonce. Elle aussi devrait logiquement être un agent du SWORD, grâce à ses connaissances accumulées tandis qu'elle côtoyait le puissant Thor. Il semblerait qu'elle ait été recrutée par l'agence gouvernementale pour enquêter sur la mystérieuse réalité créée par Wanda.

Ainsi, pour le moment, le show ne réserve pas spécialement de grosses pointures dans ses guests. Mais la liste pourrait bien évidemment évoluer. WandaVision en garde peut-être sous le coude pour offrir des surprises de taille à son public. Réponse à la fin de l'année.