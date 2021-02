WandaVision : un caméo secret et surprenant vient d'être révélé

Pendant que tout le monde attend de voir quel sera le grand caméo teasé par le casting de la série "WandaVision" et que les théories s'accumulent sur le net, Paul Bettany en dévoile un autre plus surprenant et moins attendu. Découvrez qui se cache derrière l'un des soldats du SWORD dans l'épisode 7. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SÉRIE !

WandaVision : une série pleine de caméos WandaVision nous occupe chaque semaine avec des épisodes toujours trop courts. En plus d'avoir une identité formelle très stimulante, grâce à ses nombreux hommages aux sitcoms, elle contient des surprises et révélations qui régalent les fans de l'univers Marvel. On a eu le retour de Vif-Argent (Evan Peters), le début de transformation de Monica (Teyonah Parris) en Spectrum, la résurrection de Vision ou encore l'apparition d'Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Plusieurs éléments se sont mis en place pour nous faire comprendre où la série veut aller, mais on attend encore le dénouement avec impatience pour assister à une énorme surprise. Tous les amateurs du programme savent qu'un énorme caméo arrivera d'ici la fin. Elizabeth Olsen l'a teasé lors d'une interview et d'autres membres du casting lui ont emboîté le pas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos différentes théories sur la question si vous voulez tuer le temps en attendant les deux prochains épisodes qui livreront le fin mot de l'histoire. WandaVision ©Disney+ En parlant de caméo, l'épisode 7 en contient un à côté duquel probablement tout le monde est passé. Grâce à Paul Bettany, on peut découvrir l'identité de ce soldat qui aide Monica à enfiler son costume avant d'entrer à Westview. Il s'agit de Tony Almaraz, membre du département des costumes. Un ami de l'acteur, qui a réussi à se faire une petite place à l'écran. Il paraît évident que le grand public ne le connaît pas, son métier est largement dans l'ombre et jamais mis en avant. C'est un geste classe de la part de Paul Bettany que de mettre un peu de lumière sur lui. En regardant son CV, on se rend compte qu'il travaille dans le monde des costumes depuis longtemps. Le cinéma de super-héros, ça le connaît puisqu'il était déjà de la partie sur le Hulk d'Ang Lee. Il a été au service de nombreux grands noms (Steven Spielberg, Christopher Nolan, James Cameron, Michael Bay) ainsi qu'engagé sur certaines des dernières productions du MCU (dont Avengers : Endgame).