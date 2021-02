WandaVision : quel pourrait être l'énorme caméo teasé par Elizabeth Olsen ?

Il y a peu, Elizabeth Olsen a teasé un caméo de taille avant la fin de la première saison de "WandaVision". Difficile de savoir si elle parlait de l'apparition de Vif Argent ou d'un autre personnage. Partons du principe que le show nous réserve une autre apparition de taille pour la conclusion du show. Qui est l'identité de ce mystérieux personnage ? Voici nos hypothèses.

WandaVision : le teasing d'Elizabeth Olsen

Il y a quelques jours, Elizabeth Olsen, qui incarne Wanda dans la série Marvel WandaVision, a promis qu'un personnage emblématique de l'univers Marvel allait apparaître prochainement. Cette déclaration a été faite peu de temps avant l'apparition de Vif Argent dans l'épisode 5 du show. Mais notre petit doigt nous dit qu'elle ne parlait pas de Pietro. Dans une interview avec TV Line la comédienne a quand même parlé d'un caméo tout aussi imposant que celui de Luke à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Avec une comparaison comme celle-ci, difficile d'imaginer qu'elle mentionnait simplement Vif Argent. Mais alors, de quel personnage parlait-elle ? Voici nos hypothèses, de la plus crédible à la moins crédible :

Doctor Strange

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

C'est le choix le plus probable. Il se murmure d'ailleurs depuis bien longtemps que le Dr Strange pourrait apparaître dans WandaVision. Déjà, parce que c'est son boulot de protéger notre réalité. En tant que Sorcier Suprême, il se doit d'éviter toute dégradation dans le continumm temporel. À l'heure actuelle, Wanda est en train de tout dérégler pour ramener Vision à la vie, et vivre dans un profond déni, dans une réalité alternative appelée Westview. Un phénomène qui pourrait évidemment attirer l'attention du personnage incarné par Benedict Cumberbatch dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). De plus, les deux protagonistes feront bientôt équipe dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Le prochain opus consacré au Dr Strange ramènera effectivement La Sorcière Rouge. Les deux magiciens seront sans doutes chargés de ramener notre réalité à la raison, et de boucher les portails vers les univers alternatifs. C'est en tout cas ce que tout le monde pense à l'heure actuelle. Et si tel est le cas, l'apparition de Dr Strange dans WandaVision est totalement logique.

Captain Marvel

Carole Danvers (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios

Autre possibilité, moins convaincante cependant. Captain Marvel pourrait être la fameuse apparition citée par Elizabeth Olsen. Après tout, Monica Rambeau, incarnée par Teyonah Parris dans WandaVision, peut faire le lien avec la justicière. Le personnage était déjà présent dans Captain Marvel, n'étant alors encore qu'une enfant sous les traits de Akira Akbar. Ainsi, c'est assez logique d'imaginer une apparition de la puissante héroïne. Surtout qu'elle est mentionnée dans le dernier épisode en date de la série. De plus, Monica Rambeau semble avoir une dent contre elle, qu'il faudra prochainement traiter. Le caméo de Carole Danvers n'est donc pas totalement à exclure.

Œil de Faucon

Clint Barton (Jeremy Renner) - Avengers ©Marvel Studios

Ce n'est pas la proposition la plus évidente, mais après tout, pourquoi pas ? Wanda et Clint Barton entretiennent une relation amicale depuis Avengers : l'ère d'Ultron. L'archer incarné par Jeremy Renner a fait office de mentor pour La Sorcière Rouge au fil du MCU. Il fait d'elle une Avenger dans l'ère d'Ultron, il vient la délivrer des mains de Vision dans Captain America : Civil War, et lui offre ses condoléances dans Avengers : Endgame. De tous les Avengers, il est certainement celui qui a le plus de compassion et d'amitié envers Wanda. Comme lors de leurs précédentes rencontres, Barton pourrait être la figure qui va tenter de la raisonner et de l'aider à se sortir de ce mauvais pas.

Nick Fury

Nick Fury (Samuel L. Jackson) - Avengers ©Marvel Studios

On a tendance à oublier un peu trop vite l'ancien directeur du S.H.I.E.L.D. Nick Fury est un peu le grand manitou du MCU. C'est le maître Yoda des Avengers. Celui qui sait tout, voit tout, et a toujours un coup d'avance dans sa manche. Nick Fury pourrait totalement être le caméo annoncé. Assez absent ces dernières années, il est revenu en grande forme dans Spider-Man : Far From Home. La scène post-générique du film de Jon Watts révèle d'ailleurs que le personnage de Samuel L. Jackson travaille dorénavant pour le S.W.O.R.D, l'organisation qui surveille actuellement Wanda à l'extérieur du dôme. Nick Fury est certainement déjà au fait de ce qu'il se passe dans WandaVision. Et il pourrait très bien débarquer pour régler lui-même cette affaire.

Mephisto

Mephisto ©Marvel Comics

Il est au centre de toutes les théories. Beaucoup de fans pensent que Mephisto est le grand méchant derrière tout ça. Qu'il est la figure qui contrôle Westview et les actions de Wanda. De nombreux indices tendent à confirmer cette théorie. Des petits malins auraient d'ailleurs décelé la figure du démon dans la dernière affiche promotionnelle de la série. Le roi des Enfers de l'univers Marvel, qui va peut-être également apparaître dans la série Loki, pourrait se dévoiler à la fin de cette première saison de WandaVision. Et puis, dans les comics, c'est Mephisto qui prête des âmes à Wanda pour les enfants qu'elle a créés de toutes pièces.

Fatalis

Fatalis ©Marvel Comics

On en parlait il y a peu. Une autre théorie avance que Fatalis pourrait également agir dans l'ombre. Le méchant des 4 Fantastiques entretien lui aussi une relation particulière avec Wanda. Pendant un temps, ils sont mari et femme, et il n'y a que Fatalis qui lui tend la main. Après le crossover House of M, La Sorcière Rouge est rejetée des Avengers et des X-Men. Elle rejoint donc le super-vilain en Latvérie pour y trouver refuge. Fatalis doit être refondu pour être introduit dans le MCU. Marvel Studios doit trouver un autre acteur pour succéder à Julian McMahon et Toby Kebbell. WandaVision pourrait être la bonne occasion d'introduire le nouveau visage de Fatalis dans le MCU.

Magnéto

Magneto ©Marvel Comics

Autre possibilité, la moins crédible, une refonte de Magnéto. Une théorie qui est née avec l'arrivée de Pietro dans le show. Initialement, dans Avengers : l'ère d'Ultron, c'est Aaron-Taylor Johnson qui campe Vif Argent. Mais ce dernier trouve la mort des mains de Ultron. En parallèle, dans la saga X-Men, produit à l'époque par la Fox, Vif Argent est incarné par Evan Peters. Dans WandaVison, Jac Schaeffer a ramené le Vif Argent de l'univers des X-Men, donc celui interprété par Evan Peters. En plus de faire le lien avec la franchise et de créer encore plus de doute quant à la suite du MCU, cette apparition ouvre une porte. Celle de l'arrivée des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Si on part de ce postulat, Magnéto pourrait totalement débarquer à son tour dans la série. Dans les comics, il est le père de Wanda. Une relation qui n'a pas encore pu être développée dans le MCU, mais qui pourrait prendre place dans WandaVision. Reste à savoir quel Magnéto s'offrira à nous. Celui de Michael Fassbender, celui de Ian McKellen, ou une toute nouvelle représentation.