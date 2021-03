WandaVision : un énorme anachronisme s'est glissé dans l'épisode 8

Le dernier épisode de « WandaVision » contient un bel anachronisme. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué une grosse erreur dans l'épisode 8 de la série de Jac Schaeffer.

WandaVision : la série Marvel de Jac Schaeffer

Depuis le début de l'année Disney+ diffuse un nouvel épisode de WandaVision. La série de Jac Schaeffer est lance la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Porté par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, le show raconte les nouvelles aventures de La Sorcière Rouge après les événements d'Avengers : Endgame. Détruite par le décès de son mari, la puissante héroïne décide de créer une réalité alternative pour ramener Vision à la vie. Bien évidemment, cette décision n'est pas sans conséquence, et a notamment attiré l'attention d'une nouvelle agence gouvernementale : le S.W.O.R.D.

Tandis qu'il ne reste qu'un seul épisode, focus sur un gros anachronisme qui s'est glissé dans le huitième chapitre de la série.

Un drôle d'anachronisme

Dans le dernier épisode en date de WandaVision, la puissante Agatha Harkness prend La Sorcière Rouge en otage. Son but est de découvrir d'où elle tient une telle puissance. Agatha Harkness décide donc de parcourir le passé de Wanda pour y trouver des réponses. Les deux sorcières remontent ainsi le temps, que ce soit à l'époque de Captain America : Civil War où celle de Avengers : l'ère d'Ultron. Agatha Harkness décide même de remonter jusqu'à l'enfance de Wanda, quand elle était encore qu'une petite fille en Sokovie. Lors de ce flashback, Wanda est avec ses deux parents et son frère Pietro. La jeune fille regarde de nombreuses sitcoms américaines pour apprendre l'anglais. Parmi les séries qui sont disponibles apparaissent notamment L'Extravagante Lucy, Ma Sorcière bien-aimée ou encore l'inévitable Malcolm. Des show auxquels Jac Schaeffer a déjà rendu hommage au cours de la série.

Cette séquence en question ne fournit aucune date précise. Difficile de savoir exactement à quelle époque ces événements se sont déroulés. Mais avec un calcul simple, il est assez aisé de retrouver la date de ce flashback. Dans Avengers : l'ère d'Ultron, Pietro révèle que sa sœur et lui n'avaient que 10 ans quand leurs parents sont morts. L'épisode 5 de WandaVision apprend à ses spectateurs via le personnage de l'agent Woo que Wanda est née en 1989. Ainsi, lors de la séquence du fashback, Wanda et Pietro sont âgés de 10 ans, et l'action se déroule en 1999.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Mais alors, si nous sommes bien en 1999, c'est assez étonnant de voir une boîte remplie de DVD. En effet, le format le plus en vogue à cette époque est bien la VHS. De plus, la vraie incohérence concerne la série Malcolm. C'est tout simplement impossible que Wanda soit en possession d'un DVD de Malcolm en 1999, puisque la série de Linwood Boomer a été diffusée à partir de 2000... Alors, soit Wanda était déjà une excellente magicienne dès son plus jeune âge, soit Jac Schaeffer s'est laissée avoir par ce petit détail.